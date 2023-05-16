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16 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Anneler günü

Kenan Toprakçı
16 Mayıs 2023, Salı
Gözünü açarsın dünyada gördüğün yüz, aldığın koku, uyuyabildiğin ilk huzurlu yerdir o. Göğsünde doyduğun ilk kapıdır.

O hayatını vakfetmenin ne olduğu öğreten, ilk öğretmenindir. Gece gündüz, iyi ya da kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta başından ayrılmayan şefkatli ellerdir onlar. 

Benimde bir meleğim vardı. Pamuk yanaklı, merhamet timsali, sevgi yumağım, güzel gülüşlüm anam, benim de meleğim o idi. Şimdi öksüz kaldım bu fani dünyada. Derken, bir başka annem oldu. Onu annemin yerine koydum birini kaybetmenin ne demek olduğu bilen biri olarak, sımsıkı sarıldım ona.

 “Kıymet bilmek ölünce arkasından ağlamak değil, yanındayken sımsıkı sarılmaktır.” Ben bunu acı tecrübeyle anladım dostlar. Bırakın bu dünyanın malayani işlerini. Bu bir vesile ile hayatta ise anneniz, koşun ve atın kendinizi kucağına. Çam sakızı çoban armağanı ufak bir hediye alarak sevindirin. Sakın telefonla mesajla gönül almaya kalkmayın, yarın gitmek istersiniz de gidecek kapınız olmayacak, benden söylemesi.

Bir ocak anne ve baba ile tüter, çocuklarla alevlenir, ısı ve ışık kaynağı olur etrafına. Burada maya anadır, direk baba. 

Bahtiyar o annelerdir ki, “çocuklarının temiz ve sâf dimağlarını senelerce tahrip ederek felce uğratan korkunç din düşmanlarının akıttığı zehirlere” fırsat verdirmeyen, yalan, günah, küfür, internet ve TV’den uzak tutarak koruyan annelerdir.

Ey anneler; size verilmiş olan şefkati “Eğer çocuklarının ebedî âhiret hayatlarını kurtaracak iman dersleri verilmezse, bu ihmal edilir de yalnız muvakkat fâni dünya hayatına çalıştırılırsa, o vakit çocuklara olan şefkat, hakikî yerine sarf edilmiş olmaz. Çocuğun hem dünyada hem âhirette de felâketine sebep olan bir şefkat olmuş olur” ikazını dikkate alınız. (Hanımlar Rehberi, s. 133) 

“Cennetin ayakları altında olan annelerimiz” tüm dünyanın nimetlerini, ziynetlerini önünüze sersem, sırtımda Kâbe’ye götürsem yine de hakkınızı ödeyemem.

Ey rahmeti ve mağfireti bol Rabbim, bu dünyadan, ebedi cennete intikal etmiş tüm annelere rahmet et. Onları cennetine koy. Hayatta olan annelerimize sağlık afiyet ve uzun ömürler ver. Onları başımızdan eksik edip bizi duasız bırakma. Amin.

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