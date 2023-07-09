"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Bir zamanlar

Kenan Toprakçı
09 Temmuz 2023, Pazar
Bir zamanlar, sekerek yürürdüm Arnavut kaldırımlı yollarda ve asla tökezlemezdim.

Kafamı yastığa koyunca uyuyuverirdim, koyunları sayma ihtiyacı duymaz idim. Gün için o sokak senin, bu sokak benim gezerdim de asla dizlerim ağrımazdı. Sayısını bilmediğim, -bugün adına geleneksel çocuk oyunları dedikleri- kurallarını bizim koyduğumuz oyunları oynardım da, sıkılmak nedir bilmezdim. Ne kahvaltı, ne öğle yemeği, ne de akşam... Üç öğün meftumu yoktu. Öğün, acıktığımız andı. 

Bir zamanlar yediklerimiz, içtiklerimiz, işittiklerimiz, giydiklerimiz, hoşlandıklarımız, hoşlanmadıklarımız, bildiklerimiz, bilmediklerimiz, korkularımız ve sevinçlerimiz, hüzünlerimiz dahi aynı idi.

Bir zamanlar herkes aynı ilkokula, ortaokula, liseye giderdi. Hocalarımız aynı, müfredat aynı, kitaplar aynı idi. Aynı okullardan mezun olur, farklı bölümleri kazansak bile yine aynı tedrisattan geçerdik. 

Bir zamanlar sınavlar az ve aynı, bir elin parmağını geçmezdi. Okullarda disiplin, gelenek, görenek, örf ve âdet hatta önlükler ve formalar, saçlar, tokalar, yakalar, tıraşlar birdi.

Geceleri misafirlikler, ikramlar, hoş sohbet ve muhabbetler, düğünler, nişanlar, kına geceleri dahi aynı idi. Bir zamanlar bayramlar, bayramlıklar, ziyaretler, ikramlar, harçlıklar, ramazanlar, iftarlar, teravihler, kesilen kurbanlıklar, dağıtılan paylar birdi. Hüzünler, cenazeler, tayziler, paylaşımlar, ağırlamalar, mevlidler, bir ve beraberdi.

O zamanlar bizler bir ve beraber olarak aynı havayı teneffüs eden, aynı geleneksel kültüre sahip, her şeyi aynı, farksız olarak, farklılıkları kabullenebilen, karşısındakinin yerine kendini koyabilen, gelenin keyfi için geçmisini inkar etmeyen, inançlı, itikatlı, ihlaslı, okuyana saygı duyan, konuştuklarını kulağı duyan bir toplum iken, nasıl oldu da bu hale geldik?

Oyun alanlarımız, oyuncaklarımız, zamanımız, paramız pulumuz çoğaldı. Yollarımız asfalt, evlerimiz villa, eşyalarımız modern, halılarımız, masalarda yenen serpme kahvaltımız oldu, doyumsuz olduk. Bacaklarımızda derman, gözümüzde fer, yüzümüzde nur, aşımızda gıda ve tat, işimizde ve ömrümüzde, kazancımızda bereket kalmadı.

Bir zamanlar derken bu zamana geldik. Birliğimizi, dirliğimizi bozdular. Adına modern hayat dediler, moda dediler. Teknolojik alanda nicel olarak geliştik, büyüdük, çoğaldık. Belki rahat da ettik fakat sağlık ve sıhhatten tutun, her şeyimizin tadını ve bereketini kaçırdık. Psikolojimiz bozuldu. Tahammülsüzlük had safhada, bozuldukça bozuluyor her şey. Komşu, eş, dost, akraba ve etrafımızdan bihaberiz. Bir zamanlar kadar mutlu ve huzurlu, sağlıklı değiliz vesselam.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'

    Gazeteciler: Endişeliyiz

    Emekli sahipsiz kaldı

    İstanbul’da ekmek 8 TL oldu

    Kemeri önce siz sıkın

    Bedava doğalgaz da ek bütçeye gerekçe oldu

    Yasaklama değil, sınırlama gerekli

    Güneydoğu kavruldu

    Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor

    ''SUV'' ilgisi gittikçe büyüyor

    Şile'deki selden helikopterle kurtarıldılar

    Hayalet ağları deniz canlılarına zarar veriyor
    📷

    Kurbanla kardeşliği paylaştık - Afrika ve Asya'daki kardeşlerimizin yüzü güldü

    Kızamık artık her yerde

    Gözler kritik NATO Zirvesine çevrildi

    Srebrenitsa soykırımının sorumlularından 4'üne müebbet 45'ine 699 yıl hapis cezası

    Müslüman ülkelere uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha güçlü şekilde geri getirecek

    ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası desteği "savaş suçu"

    Duble MTV’de AYM kararı tartışılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Göç kervanına son katılanlar
    Genel

    Emekli sahipsiz kaldı
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa öğretmenin arayışı
    Sebahattin YAŞAR

    Şeytan deyince ne aklınıza geliyorsa, sizin şeytanınız odur
    Mehmet KARA

    Meclis’te bir garip böcek olayı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yine Kur’an, yine İsveç, yine NATO
    Genel

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'
    Adnan NACİR

    SağanAK
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyetin güzellikleri Kur’ân’ın irşadından

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.