Bir zamanlar, sekerek yürürdüm Arnavut kaldırımlı yollarda ve asla tökezlemezdim.

Kafamı yastığa koyunca uyuyuverirdim, koyunları sayma ihtiyacı duymaz idim. Gün için o sokak senin, bu sokak benim gezerdim de asla dizlerim ağrımazdı. Sayısını bilmediğim, -bugün adına geleneksel çocuk oyunları dedikleri- kurallarını bizim koyduğumuz oyunları oynardım da, sıkılmak nedir bilmezdim. Ne kahvaltı, ne öğle yemeği, ne de akşam... Üç öğün meftumu yoktu. Öğün, acıktığımız andı.

Bir zamanlar yediklerimiz, içtiklerimiz, işittiklerimiz, giydiklerimiz, hoşlandıklarımız, hoşlanmadıklarımız, bildiklerimiz, bilmediklerimiz, korkularımız ve sevinçlerimiz, hüzünlerimiz dahi aynı idi.

Bir zamanlar herkes aynı ilkokula, ortaokula, liseye giderdi. Hocalarımız aynı, müfredat aynı, kitaplar aynı idi. Aynı okullardan mezun olur, farklı bölümleri kazansak bile yine aynı tedrisattan geçerdik.

Bir zamanlar sınavlar az ve aynı, bir elin parmağını geçmezdi. Okullarda disiplin, gelenek, görenek, örf ve âdet hatta önlükler ve formalar, saçlar, tokalar, yakalar, tıraşlar birdi.

Geceleri misafirlikler, ikramlar, hoş sohbet ve muhabbetler, düğünler, nişanlar, kına geceleri dahi aynı idi. Bir zamanlar bayramlar, bayramlıklar, ziyaretler, ikramlar, harçlıklar, ramazanlar, iftarlar, teravihler, kesilen kurbanlıklar, dağıtılan paylar birdi. Hüzünler, cenazeler, tayziler, paylaşımlar, ağırlamalar, mevlidler, bir ve beraberdi.

O zamanlar bizler bir ve beraber olarak aynı havayı teneffüs eden, aynı geleneksel kültüre sahip, her şeyi aynı, farksız olarak, farklılıkları kabullenebilen, karşısındakinin yerine kendini koyabilen, gelenin keyfi için geçmisini inkar etmeyen, inançlı, itikatlı, ihlaslı, okuyana saygı duyan, konuştuklarını kulağı duyan bir toplum iken, nasıl oldu da bu hale geldik?

Oyun alanlarımız, oyuncaklarımız, zamanımız, paramız pulumuz çoğaldı. Yollarımız asfalt, evlerimiz villa, eşyalarımız modern, halılarımız, masalarda yenen serpme kahvaltımız oldu, doyumsuz olduk. Bacaklarımızda derman, gözümüzde fer, yüzümüzde nur, aşımızda gıda ve tat, işimizde ve ömrümüzde, kazancımızda bereket kalmadı.

Bir zamanlar derken bu zamana geldik. Birliğimizi, dirliğimizi bozdular. Adına modern hayat dediler, moda dediler. Teknolojik alanda nicel olarak geliştik, büyüdük, çoğaldık. Belki rahat da ettik fakat sağlık ve sıhhatten tutun, her şeyimizin tadını ve bereketini kaçırdık. Psikolojimiz bozuldu. Tahammülsüzlük had safhada, bozuldukça bozuluyor her şey. Komşu, eş, dost, akraba ve etrafımızdan bihaberiz. Bir zamanlar kadar mutlu ve huzurlu, sağlıklı değiliz vesselam.