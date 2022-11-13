Benim bir dünyam vardı. Orta Anadolu’nun, orta yerinde, bozkır ile step iklimleri arasında sıkışmış.

Yazı sıcak, kavak yelleri ile serinleyen, kışı bir o kadar soğuk, sobanın kömür karası külleriyle ısınan, samimi duyguları olan mert ve sert bir o kadar yufka yürekli efelerin yaşadığı yurdum, memleketim, toprağım vardı. İşte o zamanı, şimdiki konforlu hayatına, beyefendilerine değişmem arkadaş.

Bir de o zamanın kerpiç ve ağaçtan yapısı, kreçten badanalı, tek katlı evlerini, uzun balkonlu girişgâhı ki iki uçlu birinde tandırı diğer ucunda çamurdan kuzineli ocağı, her gün süpürmekle bitmeyen gübürlü toprak avlulu, yağmurda yer yer akan dambaşılı, yazın serin, kısın sıcak tutan kendinden mantolamalı evlerini. Bu günkü saray görunümlü beton binalara değişmem arkadaş.

Kara buğdaydan, hamuru, kayadan tuzu, kaynaktan suyu ile marifetli ellerde tandırda açılan yufkayı, mayalıyı, katmeri keteyi, bükmeyi. Bu gün böreğe, poacaya, pastaya, pizzaya, hamburgere değişmem arkadaş.

O zamanki muallimi, talebeyi, mektebi, kara tahtayı, tebesiri, maarifi, sevgiyi, saygıyı, edep ve hayatı, terbiyeyi. Bu günkü öğretmene, öğrenciye, okula, akıllı tahtaya, tahta kalemine, eğitim sistemine, vurdum duymazlığa, özgürlüğe, değişmem arkadaş.

O günkü, mahalle baskısını bu günkü ‘sana ne?’ye degişmem arkadaş.

Körebeyi, saklambaçı, beş taşı, sek seki, ip atlamayı, topaçı, yakan topu, eş gördüyü, maçı, gazozu. Bu günku atariye, PlayStation, FIFA’ya, futbola, kolaya değişmem ardaş.

Uzun kış günlerinde soba başında, kaburga ve mısır patlağı eslinde anlatılan hikâyeleri, komşu ziyaretlerini, radyodaki arkası yarınları, yurttan sesleri, sabah kuşağını, açık hava sinemasını, bu günkü televlzyona, sinemalara, dizilere, kafelere, dedi kodulara değişmem arkadaş.

O zamanki yemişleri, kavurgayı, mısırı, kırık leblebiyi, kuru uzumü, kara karpuzları, organik sebzeleri kurtlu meyveleri. Bu günkü, fıstiklara, kajulara, muzlara, hormonlu pürüzsüz ve gösterişli sebzeye, meyveye, yeşil karpuza değişmem arkadaş.

O eski dostları, arkadaşları, akrabayı, eşi dostu, ahiretliği, komşuyu. Bu günkü, paraya, makama, şana şöhrete, tamaha, gösterişe, kuzene değişmem arkadaş.

Ben bir divaneyim. Geçmişin yağmurlarında ıslanmış, bu günün güneşinde kuruyan. Giydiğim giysim dar gelmiş. Şu hormonlu bedenime.

Bir ikilemdeyim kendi dünyamda. Kabuğum kalın, gücüm kifayetsiz. Çıkamadım bu denklem meğer ne zormuş. Ben bir insan oğluyum bu gün varım yarın yok. O zaman nedendir bu hezeyan? ‘Heyhat gün gelmiş, gün geçmiş, ebed bizimdir’ der ya şair. Hani diyorum onun gibi “güneşe göç var da kalan tek benmiyim” ne dersiniz? Vesselam.