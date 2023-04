ELVEDA YA ŞEHRİ RAMAZAN

Ay, dost, yaren, sadık, muhterem, aciz ve naçizliğini bilen, bildiği ile amel eden, sahur ehli, gönül erleri...

Gün geceye döner. Sayılı günler çabuk geçer, işte yine bir bereket, mağfiret, kurtuluş ayı Ramazan'ı uğurladık, bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Mübarek ramazan ayının, rahmet, mağfiret, kurtuluşa erişimizi ötelere taşısın. O yalnız ve karanlıkta kaldığımız kabrimizde, tuttuğumuz oruçlar, nur ve ferahlık, ilahi huzurda kurtuluşumuza şahit ve vesile olsun inşaallah.

Her seher vaktinde, kılınan teveccüh ve sabah namazımızı Rabbim katında kabul etsin. Başını eğmiş, yanmış hem de pişmiş olarak, bu mübarek dakikaları hüve hüvesine yaşayarak, gözde yaşımız, dillerde niyazımızla, vatanımıza ve milletimize yapmış olduğumuz, "Ya Rab, yaşayanlarımızı her türlü görünür ve görünmez kaza, bela, musibet ve hastalıklardan, bizleri koru. Geçmişlerimize rahmet ve bu mübarek günler hürmetine onların varsa günahlarını affet. Dualarımızı kabul et. Ya Rab günahkârız kapına geldik, sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri de affet. Gidecek başka kapımız yok, huzuruna çıkacak yüzümüz yok. Rahimsin bizlere mağfiret et. Affetmek senin şanındır, bizleri affet. Çoluk çocuğumuzu iyi insanlarla karşılaştır, onlara hayırlı eşler ve işler ver. Onları ömürleri boyunca Kur'an dairesinde, sırat-ı müstakimde kalmayı nasip et.

Bayramın, maddi, manevi her türlü musibetlerden, hastalıklardan, kaza ve felaketlerden uzak olmasını nasip eyle. Hasta olanlara şifa, borçlulara eda, geçmişlerimize rahmet eyle.

Selam ve dualarımla.