"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Eyvah ailem

Kenan Toprakçı
24 Ocak 2023, Salı 00:23
Toplumun yapı taşı, mutluluk, bahtiyarlık, sevgi ve saygının menbagı aile. Uzun yıllar ve üç kıtada İslamiyet’in bayraktarlığını yapmış bu aziz milletin bekasının menşei aile kurumunun kuvvetinden gelmiştir.

Bunu bilen düşmanlar, savaş alanında galip gelemeyince kaleyi içten fetih etme planlarını uygulamaya başlamışlardır. Müslümanların Kur’anını elden almak için türlü türlü senaryolar yazmışlardır.

Osmanlıyı türlü entrikalarla ele geçirmişler, dindarları yaftalarla karalayıp amaçlarına ulaşmaya başlamışlardır. Cahil bırakılan vatandaşı aldatılmıştır. O zamanlar dini, sosyal, kültürel ve psikolojik yönden erozyona uğrattıkları aile hayatına göz diktiler.

Bugün bizim gelenek, görenek, dini, sosyal ve kultürel değerlerimize zıt olarak dizi ve TV proğramlarla bu ‘son kale’nin kapılarinı tırmalamaktalar. 

Çocuklara daha küçük, hele büyüsün, gençlere deli kanlı, genç bunlar hele buluğ çağı geçsin, orta yaşlara doğru hele zaman var, kapanır, namazını kılar derken yaş kemale gelir lakin ağaç kurumuştur, bükülmez. Alnı secdeye yabancı, camiye uzaktır.

Babayla, oğulun, anne ile kızın bağı kopmuş, telefon, internet ve TV araya girmiş. Evde beraber yenen yemekler, öğünler ayrılmış, ailede hoş sohbet tarzda içilen çaylar azalmış ya da bitmiş. Birileri bizim fabrika ayarlarımızla oynamış. İçimizdeki sevgi ve saygıyı, ahlakı almışlar.  Yani ‘son kale’mizin kapısı kırılmak üzeredir. Gelin bizi bizden ayıran telefonu, TV’yi bir kenara koyalım. Aile bireyleri ve toplumun mayası olan dini, diyaneti tekrar önemseyelim. Kur’an’a dönelim, okuyalım, okutalım. Onu anlatan tefsirler okuyalım, evlerimizi medreseye çevirelim. İlim meclisleri kuralım evlerde hep beraber kâbeye yönelip.

Bediüzzaman’ın dediği gibi, şu istikbal inkılabatı içinde en gür sâda İslamın olsun. Ailelerimiz tekrar nevşi neva bulsun. Toplum tekrar güç bulsun. Rabbim imanlı, sevgi ve saygıya bağlı, küçüğünü büyüğünü bilen iffetli ailelerin sayısını artırsın, ailemizi de o kutlu ailelerden kılsın. Amin.

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