Hakikatin gür sesi

Matbuat aleminin temsilcisi, her zaman ve yerde hakkı hak bilip korkusuzca haykıran Yeni Asya.

Birlik ve beraberliğin menbaının Kur’an’ı Kerim olduğunu anlayan ifsat şebekeleri, halkı ondan uzaklaştıracak planlarını devreye soktular. Dini ve dindarları karalayan filmlerle, dergilerle, gazetelerle emellerine ulaşma gayretinde oldular.

İşte bu karanlık geceyi aydınlığa tebdil edecek bir ışık, şua, lema, mücahid beklenir oldu. Lakin uzun sürmedi. Bir kahraman çıkıyor.

Bu hak eri şöyle tarif edilir: “Bedîüzzaman Said Nursî olarak milyonlarla talebeleri ve kardeşleri, bu hakikat-i Kur’aniye etrafında pervaneler gibi dönerek onun nuruyla nurlanmışlar, ondaki Kur’an ve iman hakikatlarını massetmişler (emmişler), imanlarını kuvvetlendirmişler ve bu hakikat-i kübrayı bütün dünyaya ilân etmek ve ölünceye kadar onu okumak ve ona hizmet etmek gayesini azmetmişlerdir.” (Tarihçe-i Hayat, s. 155)

Bu gayretle yüz otuz küsür eser neşrederek, omuzlarda çuvallarla, kar-kış, yaz-sıcak, yağmur-soğuk demeden derelerden tepelerden geçilerek menzile ulaşılmıştır. Dine ve İslam’a, Kur’an’a hasret gönül yangınlarına serinlik ve sürur olmuştur.

1950’lerden sonraki çok partili hayatla, demokrasinin vücut bulmasıyla neşir ve matbuat alanında gazete ve dergi gibi yayınların artmasıyla, 1960 ve 70’li yıllarda, Risale-i Nur, gazete olarak, dergi olarak yayınlarla, tüm ülkeye ulaşmaya başlar.

İlmi ve ekonomik sahada, ne zaman terakki olsa o vakit memleket mutlaka birileri tarafından darbelerle engellenir olmuştur. Matbuat aleminde de en büyük bedel, 21 Şubat 1970’de yayın hayatına başlayan Yeni Asya’ya çıkmıştır.

Fakat tüm bu baskılara, Yeni Asya okuyucuları göğüs germiştir. Tüm o baskılara rağmen dimdik ayakta durmuş, hakkı haykırmaya, mazlumun yanında olmaya devam etmiştir.

Ne mutlu, cadde-i Kübray-ı Kur’aniyede kalanlara. Tüm zorluklara rağmen hakikatin gür sesinin çıkmasına vesile olan yazar, okur ve çalışanlarına.