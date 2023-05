Hayatımda yerin ne kadar?

Evet, unutulmaya yüz tutmuş, mazide kalmış, akrabalar, dostlar, arkadaşlar bu gün o sorunun sorulması gereken bir gün.

İstikbal kaygısı ve hevesi, biz tanışmak için kabile kabile yaratılmış insanları birbirinden kaçar duruma getirmiştir maalesef.

Bırakın arkadaş veya dostları, kardeşleri bile bir birine düşman kılmıştır. Soralım en yakınımızdakine. Benim hayatımda eskiden ne kadar bir yerin vardı? Bu gün ne kadar yerin var?

Bu hayatta, hatırlamanın, hatırlayanın, beklenen olmanın önemini bilmek gerektiğini öğrendim.

Zaman zevale yüz tutmuşken, herkes biz yerine benliğini ortaya koyup ben derken, şimdi ben görüyorum ki yakın gelecekte hayatımızdakilerin alanları azalacak. Çekirdek aile dışında dünya kalmayacak hayatlar dört duvarda sahne alacak.

“Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve âhireti unutup, dünyaya talib bedbaht nefsim!” (Sözler, s. 169) “Her nefis ölümü tadacaktır” ayeti kerime haber veriyor ki Sultan Süleyman’a kalmayan bu dünya sana da bana da kalmayacak. O halde neden etrafındaki insanlardan uzaklaşıyorsun bu kısa zamanı kendine zehir ediyorsun?

Bilirsin ki hüzünler paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Binenaleyh ceviz kabuğunu doldurmayan sebeplerden kardeşlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza küsmeyelim. Yok yere hayat alanımızı daraltmayalım. Sevelim sevilelim. Hayatımızın kalan kısmını verimli, bereketli ve hareketli geçirelim. Alanımızı genişletelim ki tabudumuza omuz verecek, musallaya konunca İslam olarak yaşadığımıza şahitler, hakkını helal eden bol cemaat olsun. O son yolculukta hiç değilse kabre kadar yalnız kalmayalım.

Bak şu ya da bu sebeple yakınlarını hayatından çıkaran betbahlar, hayatta iken yalnız kaldınız, gururunuza, enaniyetinize ve dünya menfaatine güvendiniz de ne oldu? Kapınızı çalan, hal hatır soran, hastalanınca koşan, sabahlara kadar başında bekleyen, candan ve ciğerden seven, her kusurunu görmezden gelen, seni sen olduğun için seven kaç kişi var?