Hemdert bir zat buldunsa

Yüce yaradan, insan taifesini kabiliyet ve hissiyat olarak farklı farklı yaratmıştır.

Şu helaket ve felaket asrında, maddiyatın ön plana çıktığı, hakiki, güvenilecek dostların iyi atlara bir bir binip gittikleri ve ıssız gecede, HEMDERT olacak bir yâren bulmak bahtiyarlığın âlâsı olsa gerek.

HEMDERT o dur ki, aradığında ulaşabildiğin, çağırdığında koşarak gelebilsin. İyi günde ve dahi kötü günde yanında olandır. O söylüyorsa doğrudur denilebilendir.

Ey dostlar şimdi arkanıza yaslanın ve dostlarınızı gözden geçiriniz. İçlerinde bu kıriterlere uygun kişiler varsa ne mutlu size. O vakit dünyanın en bahtiyar kişisi sizsiniz. O bahtiyarlığın kıymetini biliniz, sahip çıkınız, insanın unutkanlığını unutmayınız, bazen ufak tefek kabahatını maruz görünüz. Ahde vefaya kıymet veriniz.

Aşık Veysel, “Dost dost diye diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır” der. İşte gerçek dost, nihai HEMDERT kara topraktır. O kimleri kabul etmedi ki, bağrına kimleri almadı ki.

İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Konuşmak insana mahsustur. Bir kurt ağaç gövdesine girdi mi nasıl azar azar, yavaş yavaş kemirerek yer bitirirse, insanı da dert bitirir. Dert anlatılmaz ise paylaşılmaz ise akıbet o ağaç gövdesi olur. Derdinle hem hal bir hemdertlin varsa, her musibete sabredersin, tüm dertlerden onun muhabbeti ile kurtulur, üzüntüler, sevince , sıkıntılar, feraha, geceler sabaha, hastalıklar sıhhate döner kurtulursun. Şu koca dünyada, bir tek dahi hemdertlin var mı?