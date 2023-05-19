Hiç değilse o yolda...

İnsanoğlu yaratılışından itibaren bir aşk etrafında pervane olmuştur.

Tıpkı nura aşkından Mecnun olmuş kelebek misali. Hz. Adem’den, Hz. Muhammed’e (asm) kadar yüz yirmi dört bin peygamber, hepsi aynı varlığa meftun olmuştur.

Hakiki aşk ve muhabbet, emek ister, fiili ve kavli dua ister. Fani dünyanın yalancı bal hükmündeki lezzetli tatları, aşk ve muhabbetleri asla hakiki ve tahkiki aşk ve muhabbetin verdiği hazzı veremez.

Allah askı, Peygamber (asm) muhabbeti, bildin ise, görebildin ise, duyabildin ise; tılsım açan çiçeğin renginde, kokusunda. İşte o gerçek aşkı bulan, yaşayan aşığını, Rabbim cevapsız kor mu? İbrahim’in yanan odundan, İsmail’i keskin bıçaktan, Nuh’u sudan, Musa’yı denizden, Yusuf’u Züleyha’dan, Hz. Muhammed’i müşriklerden korumadı mı?

İşte bu sırrı çözen, gören, duyanlara işkenceler, tecritler, hapisler, musibetler hiç bir tesir etmemiştir. O ask ve muhabbet uğruna canlarından, mallarından, ana ve babasından, evladından vazgeçmişler. “Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil.”

İşte bir cengaver cismi ve cürmü küçük, davası büyük, aşkı büyük. Bir karınca. Sevgiliye kavuşmak için yola çıkmış Mekke’ye, Medine’ye Resulullah’ı görmeye. Demişler bu ne divaneliktir. Ömrün yetmez bu küçük adımlarla, orası bulunmaz. O ne demiş: Hiç değilse onun yolunda, o uğurda ruhumu teslim ederim.

Evet, hasta anasını yatağında bırakıp o aşk için günlerce çölde yol alıp, sevgiliyi görememenin hüznü ile geri dönen Veysel Karani’nin aşkı cevapsız kaldı mı? Mesele nedir? Bilir misiniz. “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz” hadisinde buyurduğu gibi hangi aşkla yanıyorsunuz? İşte o aşk uğrunda koşmak, o aşka ulaşacak hakikatler etrafında, mekânlarında o aşkla yanmışlarla bir ve beraber olmak, oralarda ruhu, emaneti sahibine teslim etmek bütün mesele bu olsa gerek.