Karneye dair

Eğitim sisteminde yine bir yıl sonu.

Hayatın devamı süresince öğrenmenin, öğrendiği ile amel etmenin her an vuku bulması gerektiği kanaatindeyim. Öğrenmek, talep etmekle ve merakla başlar, öğrenilenleri uygulamakla anlam bulur.

Elbette bu öğrenme süreci, iyi bir eğitim sistemi, iyi bir plan ve proğram ile ve en önemlisi idealist eğitimcilerle desteklenirse ancak kazanımlara dönüşür.

Biz eğitimcilerin bu günkü eğitim ortamından serzenişimiz, eğitecek kalitede, öğrenmeye istekli fedakar talebe bulamadığımızdandır. Gelişen teknolojinin ışık hızında yol aldığı bu zamanda, çocukların ve gençlerin zihnini bulandırmış adeta esir almış acayip şahsiyetler ortaya çüıkmış. O nedenle, gelen her nesil öncekileri aratıyor artık.

TV, telefon ve internet; düşünemez, iradesiz, yokluk görmemiş nesillerle baş etmekte ve egitmekte güçlük çekiyoruz. Öyle bir zamandayız ki ifrat ve tefritler hüküm sürüyor. Yukarıda serzenişte bulunduğumuz o nesile bakınca ümitsiz, sayıları az da olsa gerçekten hakkını vererek okuyan gençleri gördükçe de ümit var oluyoruz.

Rabbim, dinine, diyanetine, ailesine, çevresine, vatan ve milletine hayırlı nesillerin sayısını artırsın. Bu gün dünya hayatlarında aldıkları karneler gibi ahirette de güzel karneler alarak cenneti âlâ ödülüne layık olmayı tüm evlatlarımıza nasip etsin.

Rabbim, neslimize akıl, fikir versin. Onların kalplerine Allah, Peygamber, Kur’an sevgisi versin. Teknolojiyi doğru yolda kullanmayı, edep, haya ve iffet, ar versin. Saygı sevgi, muhabbet ve merhamet versin. Maddi ve manevi değerlere sahip, sorumluluklarını bilen, bildiği, öğrendiği ile amel eden nesiller bizlere nasip etsin.

