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28 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kurbanınız olayım

Kenan Toprakçı
28 Haziran 2023, Çarşamba
Hz. İbrahim'in itaati, Hz. İsmail'in teslimiyeti

Evet aziz, mübarek, aciz ve naçiz dostlar, işte itaat ve teslimiyet zamanı geldi çattı. Vakit Rabbimizin emrini, dinimizin vacip ibadeti kurban ve farz olan hac vakti. İnsanoğlunu, fani, muvakkat şu darı dünyada derinden etkileyen, az da olsa fabrika ayarlarını hatırlatan, muhabbetle kucaklaşmak ve pandemi sonrası, maskesiz dördüncü bayramımız olacak inşallah. İnşallah rabbim o günleri geri getirmez. Bize merhamet eder.

Yaşadığımız bu zamanda, Rabbim bizlere hakkıyla kurban kesmeyi ve sila-i rahim yaparak sağ iseler  anne ve babamız ile değillerse aile efradı ile hoş sohbet ve muhabbetle, bayramı bayram gibi geçirmeyi nasip etsin.

İnsani, İslami, ahlaki ve dahi gelenek ve görenek, örf ve âdetlerimizin yok olmaya yüz tuttuğu şu zamanda, harama el uzatmamak, kebairi işlememek, kurban kesmek, hacca gitmek, Sila-i Rahim yapmak gerçek erlerin şanıdır bilmek gerekir.

Ömür sermayesinin hızla tükendiği şu zamanlarda, kalan sevdiklerimizle, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız ve dostlarımızla son zamanlarınızı mutluluğunu doyasıya yaşayalım. Belki yarın çok geç olabilir. Dünya menfaati için kalp kırıp, küslük, dargınlık yapmayalım. Yapacağımızı Lillah için yapalım. Bilelim ki herşey kader ile takdir edilmiştir. Biz halkımıza razı olalım ki rahat edelim. Bu koca dünyanın yükünü sırtlanmaya gerek yok. Tevekkül ile elimizden geldikçe gayret edip gerisini rabbimin merhametine bırakalım. 

Bayramlıklarla çocukları, çam sakızı çoban armağanı hediyelerle dostları, ziyaretlerle kabristandaki gecmişlerimizi, ellerini öpüp hal hatır sorarak büyüklerimizi sevindirelim.

Fani dünyada bırakacağımız eserimiz bu olsun ki baki alemde de cehennemden azad edip cennete girmemize bir sebep olsun. 

Kurban bayramınız mübarek, kestiğiniz kurbanlar sırat köprüsünde burağınız olsun. Hayırlı bayramlar olsun vesselam.

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