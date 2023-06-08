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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Merhumu nasıl bilirdiniz?

Kenan Toprakçı
08 Haziran 2023, Perşembe
Vakit göç vakti ise, ecel gelmiş, kepek tükenmiş, dünyada nasibin kalmamış, hesap vakti gelmişse, dünyada kalmış üç beş dostun önünde musalla taşına uzanmış isen eğer, başlıktaki bu üç kelimeye muhatap olacaksın bilesin.

Hakkına girmediğin dostlar gelecek cenazene ve Allah’ın huzurunda samimi şahitlik yapacaklar. İslam üzere yaşadığına ve öyle amel edip, göçtüğüne. İlahî mahkeme-i kübra seni bekliyor.

Söyleyin dostlar, musalla taşında yatarken, üç kelimelik o soruya mukabil kulların verdiği “iyi adamdı, Allah rahmet eylesin” cevabından sonra, kulunun affettiğini Rahman ve Rahim olan Rabbim affetmez mi? Elbette affeder. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir.

Yalnız bir isteği var Rabbimizin: “Kul hakkıyla gelmeyin” buyurmaktadır.

O halde şu fani dünyanın beş para etmez metaları için, sıradan olaylar için kul hakkına girmeyelim. Gerektiğinde kulağımızı duymaz, gözümüzü görmez, elimizi işlemez, dilimizi konuşmaz yapalım. Varsınlar bizi kör, sağır, dilsiz hatta söz meclisten dışarı “enayi” bilsinler. Yeter ki Rabbim niyetimizi bilsin. O bizi bildikten sonra tüm dünya bilmese hiç ehemmiyeti yok. Yeter ki o razı olsun.

Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi; güzel görüp güzel düşünürsek, işte o zaman, hayattan zevk alırız.

Hayatın yükü altında ezilen vücudumuzun ağrıları ve gereksiz sorumluluklarımız bizi fazlasıyla meşgul ediyor. Zihinsel yorgunluk sebebiyle en ufak ihlaller karşısında parlıyoruz. Mübarek ağzımızdan çıkan kötü sözlerin ve küfrün haddi hesabı olmuyor. Netice, amel terazimizin cehennem kefesine günahları koydukça koyuyoruz. Sanki bir marifetmiş gibi, ne hikmetse, konuşmalardan mizahımıza, haberlerden filmlerimize her iki kelamdan biri galiz sözler olmuş. Adaleti emekli edip, adaletsizliği mülkün temeli yapmışız.

Sözün özü çırpındıkça batar olmuşuz. Bin yıldır İslam’ın bayraktarlığını yapan bu necip milleti fabrika ayarlarına çevirmenin yolunu bulmalıyız. Bulabilir miyiz? Elbette buluruz. Kur’an’dan ve Peygamberimizden ve Risale-i Nurdan ders almak yeter. İki cihanda saadeti yaşatacak ancak ve ancak İslam ahlakıdır. Çocuklarımızdan, hanemizden başlayarak tesis etmeliyiz. Kul hakkının önemini, edep ve hayayı, haram ve helalin ne olduğunu çok küçük yaştan itibaren öğretmeliyiz.

Rabbim, musalla taşında iken muhlis cemaati fazla olan, kullarının razı olduğu ve dolayısıyla Allah’ın razı olduğu kullardan olmayı bizlere nasip etsin.

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