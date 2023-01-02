Muhabbet yolları

Allah için hizmet ehli ağabeyler şu kışın kesretli soğuğunda omuz omuza vererek şevk ile çıktı yola.

Rehberimiz Peygamberimiz (asm), yol göstericimiz Risale-i Nur, rotamız Suluova, varış noktası dersane.

Sohbete ve muhabbete talibiz. Küreyi arzı manayı harfiyle okumaya, feyiz almaya, imanımızı kuvvetle takviyeye talibiz. Çay ve risaleye talimle mükellefiz.

Umuru hayriyenin her ne kadar muzır manileri olsa da, niyet hayır olunca akıbetin hayır olacağı muhakkaktır. Bu yollarda eza, cefa, zorluk ve sıkıntılar inşallah baki alemde sevap hükmüne geçecek.

Üstad Bediüzzaman, “Ben, cemiyetin îman selâmeti yolunda âhiretimi de fedâ ettim. Gözümde ne Cennet sevdâsı var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin îmânı nâmına bir Said değil, bin Said fedâ olsun” (Tarihçe-i Hayat, s. 959) sözü biz muhabbet fedailerinin hizmet düsturudur. Hiç değilse karınca gibi o uğurda emaneti sahibine emin bir şekilde teslime talip olabiliriz.

Gönlü Allah rızası için çarpan, bir kişinin imanını kurtarmak maksadı ile manileri aşıp yollara düşenlere selam olsun.

