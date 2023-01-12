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12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Nerdesin ey rahmet?

Kenan Toprakçı
12 Ocak 2023, Perşembe
Biz büyüdük de kirlendi dünya diyor şair.

Evet şu zemin yüzü nice bir biri ardı sıra gelen nebatat ve hayvanatın, böcek ve sineklerin bir cihette gelişleri diğer cihette gidişlerine rağmen sanki görünmez bir el, öyle intizam ve mizanlı temizlik yapmaktadır ki adete bir büyük rahmet ve mağfireti göstermektedir.

İnsanlar olarak, yaşadığımız bir evi, türlü türlü teknolojik araç ve gereçlerle bir türlü temiz tutamıyoruz da koca bir alem nasıl temiz tutuluyor, değil mi?

Rahmet, bazen yağmurun katrelerinde, bazen kar tanesinde, esen rüzgarda, doğan güneşte, ayda vesaire.

Biz ismi büyük, cürmü küçük insanoğlu işlediğimiz kusurlar ve günahlar neticesinde, nimetleri nikmete çevirmektedir. Netice de bu musibetlerden biri de, şu son zamanlarda, fazlasıyla hissettiğimiz susuzluk, yagmursuzluk özlemdir. Ey Rahmeti Rahman, Bediüzzaman’ın dediği gibi “Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi’ ettik.” (Sözler, s. 212) Sana gereği gibi kul olamadık. Verdiğin nimetleri şükürsüzlükle kaybettik. Bize sunduğun nimetleri bitmez zannettik. Şükürsüzlük neticesinde yağmurdan, kardan, türlü türlü nimetlerden mahrum kaldık. Üstelik iki senedir bir musibet altında inim inim inledik de hala yola gelmiş değiliz. Bizi bağışla bizi affet bize merhamet et.

Ne kışımız kış, ne yazımız yaz, dört mevsimlerimizin ilk ve sonunu kaybettik ikiye mahkum olduk. Güneşimiz arttı, yakar oldu. Kavak yelleri fırtınaya döndü, karlar eridi, kardan adamlar resimlerde kaldı. 

Gelin ey insanlar, hep beraber bir araya gelelim. Rabbimize el açıp birlikte dua edelim. Dualarımız külliyet kesbetsin. Bizim olmasa da içimizdeki, çocuk, ihtiyar, günahsızlar ve Allah dostlarının yüzü gözü hürmetine Rabbim bizlere rahmetini, nimetini yine mevsiminde göndersin. Allah dostu, Bediüzzaman’ın duasına ortak olalım: “Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menba’larını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu mutî’ raiyetini başı boş bırakıp i’dam etme. Yâ Rab! Kusurumuzu afvet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.” 

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