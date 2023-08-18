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18 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Nur’un kalesi Afyon

Kenan Toprakçı
18 Ağustos 2023, Cuma
“Ahlâksızlık çirkefinin bir tufan halinde her istikamete taşıp uzanarak her fazileti boğmaya koyulduğu kara günlerde” (Tarihçe-i Hayat [Önsöz] s. 6) maddi ve manevi olarak bunaldığım bu zamanda Afyon’daki ağabeyler ve Ersan kardeşimin, kalpden kalbe mukavemetleri imkan olan birlik beraberlik ve tesanütleri ile Nurun böyle memleketin her bir köşesinde feyiz ve tesirini görmek, dershanemizin manevi iklimi bizi ziyadesiyle serinletti, rahatlattı ve nefes aldırdı.

Afyon’un havası kışın sert, yazın sıcaktır. Fakat insanın samimiyeti, muhabbeti ve inançları öyle yumuşak ve naiftir ki insanı mest eden maddi ve manevi bir iklimi vardır.

Tarihi camileri, mübarek yatırları ile nice Allah dostuna kucak açmış, fedakar ve çilekeş kahramanları vardır. Bediüzzaman’ı ağırlama şerefine nail olmuş, binlerce Nur kahramanları yetiştirmiştir.

Bugün Nur hizmetinin bayraktarlığını yapan, İbrahimler, Hüseyinler, Mehmetler, Muzafferler, Nejdetler, gibi üstadlarının o büyük davasına sımsıkı sarılarak ihtişamla, azametle, feyiz ve ilhamla, bir ve beraber, samimiyetle, tesanütle hizmet ettiklerini görünce aklıma Nura hizmetin beş türlü dünyevî faydası geld:

“1- Rızıkta bereket. 2- Kalpte rahat ve sürur. 3- Maişette suhulet. 4- İşlerinde muvaffakıyet. 5- Talebelik faziletini almakla, bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.” (Emirdağ 1, s. 191) 

Bu kazançları Afyon’da ziyadesiyle gördüm ve müşahede ettim. Evet yirmi altı yıl önce teneffüs ettiğim bu manevi havayı tekrardan almak, beni o yıllardaki, Emirdağ, Bolvadin, Şuhut gibi ilçe ve beldelere derslere giderken, ıslandığımız yağmurlara, kardan yolda kaldığımız anlara, Barla piknikleri ve Barla dershanemizin yapım aşamaları aklıma geldi. Afyon muhabbet fedailerinin harman olduğu yerdir. “Bir kimsenin imanını kurtarırsam, o zaman bana Cehennem dahi gül gülistan olur.” 

(Tarihçe-i Hayat - 23) dersine, düşüncesine sahip zamanın gerçek cengaverleri, kahramanlarıdır.  Afyon’da başka bir yerde kalmış bir ağabeyi ziyaretimizde, “Bizler kemiyete önem verdik keyfiyeti ihmal ettik. Sakın kardeşim kemiyete önem veriniz ve sıdk ve sadakatle bağlı nur talebeleri yetiştirmeye bakın” demişti.

Afyon’da görüyorum ki ihlas ve sadakatle, hiçbir maddi ve dünyevi menfaat gözetmeksizin hizmetlerine devam etmekte, kimseyle münakaşa ve münazaraya girmeden, Risale-i Nur prensiplerine uygun tarzda nur davasını yaymaya çalışmaktadırlar.

Bu da bu kahramanların sıratı müstakimde yol almakta oluğunu göstermekte “Asya’nın bahtının miftahının meşveret ve şuradadır.” düşüncesiyle, ülkenin içtimai ve sosyal sorunlarına çözüm sunmaktadır.

Tekrar görüşmek ve buluşmak üzere Afyon’a veda ettik.

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