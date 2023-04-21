"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Ramazan Bayramı

Kenan Toprakçı
21 Nisan 2023, Cuma
Erken kalkın çocuklar, bugün bayram. Giyi verin bayramlıkları, koşun bayram namazına, tekbirlerle başlayıp güzel ve samimi dualarla tesis edelim toplumsal barışı.

Dün gibi geldi geçti. Tıpkı ömür gibi. Dile gelse yaşanmış her bir yıl. Kim bilir neler söyler. Neler anlatır mazide kalan o hatıralar.

Her yıl, sonbaharda düşen sarı yaprak misali, hayat ağacından birer birer sevdiğimiz nicelerini aldı, götürdü. Evet sevdiklerinizle kavuşmak mahşere kalsa da, buruk da olsa bayramlar geride kalanlarla bir ve beraber yine de güzel.

Geçmişte yaşadığımız o güzel ramazanlarda, gündüz vakti tutulan oruçlar, kılınan vakit namazlar, mukabeleler, taş fırınlarda çörek otlu pide kuyruklarındaki hoş sohbetler. Akşamla beraber tüm aile birlikte sahur sofralarında, iftarlıklarla doruğa ulaşırdı. Gece eski camide kılınan teravihler, getirilen salavatlar maneviyatın zirve yaptığı anlardı. Cami çıkışında daha önce o taş fırınlara verilen börek ve baklavalar alınmasıyla, bayramlıkların hazırlanıp baş uçlarda konur, kınalar yakılır, bayram sevinç ve mutluluğu ile hülyalara çalardı, yorgun gözler.

Bayram günü eski camide kılınan bayram namazı ve ahirinde bayramlaşma, kucaklaşma. Eve dönüşte 30 günlük kahvaltı özlemi ile mis kokulu annemin börekleri, uzun uzun hoş sohbetli güzel bir kahvaltı derken yavaş yavaş bayramlaşmaya gelen eş dostlar, sonra sokaktaki komşular ve akrabalarla bayramlaşmaya gidilirdi.

Çocuklar bayramlaşmalar sonrası meydanda kurulan panayırlarda doyasıya eğlenirlerdi. Z kuşağının bayramı bir başka, bizim çocukluğumuzun bayramı başka. Bakıyorum da bize göre çok yavan geçen bayram onlara göre çok mutlu.

Rabbim gördüğümüz bu günümüzden geri koymasın. Nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu, bereketli ömürler ve bayramlar nasip etsin. Geçmişlerimize rahmet etsin.

***

Can bula cananını 

(Alvarlı Efe Hazretleri'nin "Can bula cananını" şiiri. Alvarlı Efe Hazretleri, Erzurum'da doğdu, 1868-1956 yılları arasında yaşadı.)

Can bula cananını,

Bayram o bayram ola

Kul bula sultanını,

Bayram o bayram ola

 

Hüzn-ü keder def ola

Dilde hicâb ref ola

Cümle günah aff ola

Bayram o bayram ola.

 

Mevlâ bizi af ede

Gör ne güzel 'ıyd ola

Cürm ü hatâlar gide

Bayrâm o bayrâm ola.

 

Feyz-i mehabbet-i Hakk

Nur-i hidâyet siyâk

Cennet-i a'lâ durak

Bayrâm o bayrâm ola.

 

Hakk'ı seven merd-i şîr

Kalbi olur müstenîr

Allah ola destigîr

Bayrâm o bayrâm ola.

 

El tuta kitâbını

Dil tuta hitâbını

Cân tuta şitâbını

Bayrâm o bayrâm ola

 

Mevlâ'yı cândan seven

Rızâ-yı Hakk’a eren

Lutf-i Hudâ'ya güven

Bayrâm o bayrâm ola.

 

 

Hakk’ı seven dil ü cân

Aşkı eden heyecân

Feth ola bâb-ı cinân

Bayrâm o bayrâm ola.

 

Ganîler ede kerem

Ref’ ola derd-i verem

Sahî ola muhterem

Bayrâm o bayrâm ola

 

Nûr-i hidayet dola

Dilde hidâyet bula

Nâsırın Allah ola

Bayrâm o bayrâm ola

 

Tevhîd ede zevk ile

Hakk’ı seve şevk ile

Tasdîk inerse dile

Bayrâm o bayrâm ola

 

Dildeki Rahmân ola

Derdlere dermân ola

Âzâde fermân ola

Bayrâm o bayrâm ola

 

Lutfî’ye lutf u kerem

Dâhil-i bâb-ı harem

Dâima Allah direm

Bayrâm o bayrâm ola

Okunma Sayısı: 90
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'den Sudan'a ateşkes çağrısı

    AB'nin İklim Değişikliği Servisi uzmanlarından Avrupa'ya uyarı

    THY Almanya'daki grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

    ABD'de bir ilk daha - Ramazan Bayramı ilk kez bir belediye tarafından resmi tatil ilan edildi

    Kanada Senatosu'nun İslamofobi raporu endişelendiriyor

    Gannuşi tutuklandı

    Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 300'e yükseldi

    Roma Büyük Cami Ramazan'da doldu taştı

    Fransa'da tren garlarına baskın

    Mersin'deki fabrika yangınında tavan çöktü: 4 kişi öldü

    Thodex'in kurucusu Özer Türkiye'ye getirildi

    Helalleşelim, kutuplaşmayı bitirelim

    Sultanahmet Camii hasreti sona eriyor

    Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu oldu

    Fenerbahçe 90+3. dakikada 3 puana ulaştı

    Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu

    'Batı Afrika'da 48 milyon kişi açlık sınırında'

    Endonezya'da Semeru Yanardağı alarmı!

    Maraş’taki okuyucularımız iftarda buluştu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Osman ZENGİN

    İki bayram birden...
    İbrahim Aktaşcı

    İki bayram arası ya, söylemenin sırası ya…
    Cenk ÇALIK

    Hayırlı bir mukaddeme: Bayram
    Kenan Toprakçı

    Ramazan Bayramı
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne yani, “Başımıza taş mı yağsın!” istiyorsunuz?!
    Süleyman KÖSMENE

    Bayram bir kabul belgesidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.