Ramazan Bayramı

Erken kalkın çocuklar, bugün bayram. Giyi verin bayramlıkları, koşun bayram namazına, tekbirlerle başlayıp güzel ve samimi dualarla tesis edelim toplumsal barışı.

Dün gibi geldi geçti. Tıpkı ömür gibi. Dile gelse yaşanmış her bir yıl. Kim bilir neler söyler. Neler anlatır mazide kalan o hatıralar.

Her yıl, sonbaharda düşen sarı yaprak misali, hayat ağacından birer birer sevdiğimiz nicelerini aldı, götürdü. Evet sevdiklerinizle kavuşmak mahşere kalsa da, buruk da olsa bayramlar geride kalanlarla bir ve beraber yine de güzel.

Geçmişte yaşadığımız o güzel ramazanlarda, gündüz vakti tutulan oruçlar, kılınan vakit namazlar, mukabeleler, taş fırınlarda çörek otlu pide kuyruklarındaki hoş sohbetler. Akşamla beraber tüm aile birlikte sahur sofralarında, iftarlıklarla doruğa ulaşırdı. Gece eski camide kılınan teravihler, getirilen salavatlar maneviyatın zirve yaptığı anlardı. Cami çıkışında daha önce o taş fırınlara verilen börek ve baklavalar alınmasıyla, bayramlıkların hazırlanıp baş uçlarda konur, kınalar yakılır, bayram sevinç ve mutluluğu ile hülyalara çalardı, yorgun gözler.

Bayram günü eski camide kılınan bayram namazı ve ahirinde bayramlaşma, kucaklaşma. Eve dönüşte 30 günlük kahvaltı özlemi ile mis kokulu annemin börekleri, uzun uzun hoş sohbetli güzel bir kahvaltı derken yavaş yavaş bayramlaşmaya gelen eş dostlar, sonra sokaktaki komşular ve akrabalarla bayramlaşmaya gidilirdi.

Çocuklar bayramlaşmalar sonrası meydanda kurulan panayırlarda doyasıya eğlenirlerdi. Z kuşağının bayramı bir başka, bizim çocukluğumuzun bayramı başka. Bakıyorum da bize göre çok yavan geçen bayram onlara göre çok mutlu.

Rabbim gördüğümüz bu günümüzden geri koymasın. Nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu, bereketli ömürler ve bayramlar nasip etsin. Geçmişlerimize rahmet etsin.

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Can bula cananını

(Alvarlı Efe Hazretleri'nin "Can bula cananını" şiiri. Alvarlı Efe Hazretleri, Erzurum'da doğdu, 1868-1956 yılları arasında yaşadı.)

Can bula cananını,

Bayram o bayram ola

Kul bula sultanını,

Bayram o bayram ola

Hüzn-ü keder def ola

Dilde hicâb ref ola

Cümle günah aff ola

Bayram o bayram ola.

Mevlâ bizi af ede

Gör ne güzel 'ıyd ola

Cürm ü hatâlar gide

Bayrâm o bayrâm ola.

Feyz-i mehabbet-i Hakk

Nur-i hidâyet siyâk

Cennet-i a'lâ durak

Bayrâm o bayrâm ola.

Hakk'ı seven merd-i şîr

Kalbi olur müstenîr

Allah ola destigîr

Bayrâm o bayrâm ola.

El tuta kitâbını

Dil tuta hitâbını

Cân tuta şitâbını

Bayrâm o bayrâm ola

Mevlâ'yı cândan seven

Rızâ-yı Hakk’a eren

Lutf-i Hudâ'ya güven

Bayrâm o bayrâm ola.

Hakk’ı seven dil ü cân

Aşkı eden heyecân

Feth ola bâb-ı cinân

Bayrâm o bayrâm ola.

Ganîler ede kerem

Ref’ ola derd-i verem

Sahî ola muhterem

Bayrâm o bayrâm ola

Nûr-i hidayet dola

Dilde hidâyet bula

Nâsırın Allah ola

Bayrâm o bayrâm ola

Tevhîd ede zevk ile

Hakk’ı seve şevk ile

Tasdîk inerse dile

Bayrâm o bayrâm ola

Dildeki Rahmân ola

Derdlere dermân ola

Âzâde fermân ola

Bayrâm o bayrâm ola

Lutfî’ye lutf u kerem

Dâhil-i bâb-ı harem

Dâima Allah direm

Bayrâm o bayrâm ola