Ramazan Bayramı

Erken kalkın çocuklar, bugün bayram. Giyi verin bayramlıkları, koşun bayram namazına, tekbirlerle başlayıp güzel ve samimi dualarla tesis edelim toplumsal barışı.
Dün gibi geldi geçti. Tıpkı ömür gibi. Dile gelse yaşanmış her bir yıl. Kim bilir neler söyler. Neler anlatır mazide kalan o hatıralar.
Her yıl, sonbaharda düşen sarı yaprak misali, hayat ağacından birer birer sevdiğimiz nicelerini aldı, götürdü. Evet sevdiklerinizle kavuşmak mahşere kalsa da, buruk da olsa bayramlar geride kalanlarla bir ve beraber yine de güzel.
Geçmişte yaşadığımız o güzel ramazanlarda, gündüz vakti tutulan oruçlar, kılınan vakit namazlar, mukabeleler, taş fırınlarda çörek otlu pide kuyruklarındaki hoş sohbetler. Akşamla beraber tüm aile birlikte sahur sofralarında, iftarlıklarla doruğa ulaşırdı. Gece eski camide kılınan teravihler, getirilen salavatlar maneviyatın zirve yaptığı anlardı. Cami çıkışında daha önce o taş fırınlara verilen börek ve baklavalar alınmasıyla, bayramlıkların hazırlanıp baş uçlarda konur, kınalar yakılır, bayram sevinç ve mutluluğu ile hülyalara çalardı, yorgun gözler.
Bayram günü eski camide kılınan bayram namazı ve ahirinde bayramlaşma, kucaklaşma. Eve dönüşte 30 günlük kahvaltı özlemi ile mis kokulu annemin börekleri, uzun uzun hoş sohbetli güzel bir kahvaltı derken yavaş yavaş bayramlaşmaya gelen eş dostlar, sonra sokaktaki komşular ve akrabalarla bayramlaşmaya gidilirdi.
Çocuklar bayramlaşmalar sonrası meydanda kurulan panayırlarda doyasıya eğlenirlerdi. Z kuşağının bayramı bir başka, bizim çocukluğumuzun bayramı başka. Bakıyorum da bize göre çok yavan geçen bayram onlara göre çok mutlu.
Rabbim gördüğümüz bu günümüzden geri koymasın. Nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu, bereketli ömürler ve bayramlar nasip etsin. Geçmişlerimize rahmet etsin.
***
Can bula cananını
(Alvarlı Efe Hazretleri'nin "Can bula cananını" şiiri. Alvarlı Efe Hazretleri, Erzurum'da doğdu, 1868-1956 yılları arasında yaşadı.)
Can bula cananını,
Bayram o bayram ola
Kul bula sultanını,
Bayram o bayram ola
Hüzn-ü keder def ola
Dilde hicâb ref ola
Cümle günah aff ola
Bayram o bayram ola.
Mevlâ bizi af ede
Gör ne güzel 'ıyd ola
Cürm ü hatâlar gide
Bayrâm o bayrâm ola.
Feyz-i mehabbet-i Hakk
Nur-i hidâyet siyâk
Cennet-i a'lâ durak
Bayrâm o bayrâm ola.
Hakk'ı seven merd-i şîr
Kalbi olur müstenîr
Allah ola destigîr
Bayrâm o bayrâm ola.
El tuta kitâbını
Dil tuta hitâbını
Cân tuta şitâbını
Bayrâm o bayrâm ola
Mevlâ'yı cândan seven
Rızâ-yı Hakk’a eren
Lutf-i Hudâ'ya güven
Bayrâm o bayrâm ola.
Hakk’ı seven dil ü cân
Aşkı eden heyecân
Feth ola bâb-ı cinân
Bayrâm o bayrâm ola.
Ganîler ede kerem
Ref’ ola derd-i verem
Sahî ola muhterem
Bayrâm o bayrâm ola
Nûr-i hidayet dola
Dilde hidâyet bula
Nâsırın Allah ola
Bayrâm o bayrâm ola
Tevhîd ede zevk ile
Hakk’ı seve şevk ile
Tasdîk inerse dile
Bayrâm o bayrâm ola
Dildeki Rahmân ola
Derdlere dermân ola
Âzâde fermân ola
Bayrâm o bayrâm ola
Lutfî’ye lutf u kerem
Dâhil-i bâb-ı harem
Dâima Allah direm
Bayrâm o bayrâm ola