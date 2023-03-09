Şafak söktü yine

Güneşi akşamın kızıllığında bırakmıştım. Lakin akşamın karanlığı örtbas etmişti tüm çirkinlikleri. Ürperden bir karanlık, ayazımsı bir soğuk ile kol kola birlikteyken.

Geleceğin bilinmezliği tıpkı o karanlıktaki gizler gibi endişe verici idi.

Toplum, geçmişi ile bağlarını koparılıp, batılılaşma hevesatı peşinde hızlı ve aç bir şekilde koşarken, atadan yadiğar tüm gelenek ve görenekleri alkışlar içinde terk ederken geleceğini de ateşler içinde bıraktığının farkına varamamıstır.

Evet akşamın karanlığının en koyu ve soğuk anı şafak dökmeden önceki andır. Binaenaleyh Osmanlı’nın ömrünü tamamlatıp, yeni kurulan devlete, mühim bazı mevzuları kabul etmeleri karşılığında destek verirken aslında köstek olmuşlar. Çünkü dünya bilim ve sanatta yarışırken, uzaya çıkarken bizi kılık kıyafetle ve spor konularıyla meşgul etmişlerdir.

Oysa bu kadim diyarın karayağız delikanlıları, hanım efendileri, ‘Asımın nesli’, şakirtleri için gecenin siyahı seyrekleşmekte, şafak sökmekte, güneş tulu etmeye yüz tutmuştur. Bu günün gençleri, ebeveynlerinin düştüğü basiretsizliğe düşmeyecekler.

Yetmişlerdeki ahlaksız film furyası ile milletin ahlakı torpülenilirken, son yirmi yıldır birbirinin tekrarı olan, gençleri zevk ve eğlenceye yönelten dizilerin maksadı artık bilinmektedir.

Çünkü Z kusağı her ne kadar bi haber görünse de, onlar daha çok okumakta, dinlerini kaynağından okuyarak öğrenmekte. Sayıları belki azdır, belki hakiki mürid bir buçuktur. Lakin hak olan davaları için serden vazgeçebilirler. Onlar, Alemi İslam’ın dünya ve ahirette selameti icin Kur’an’dan feyz alarak bu fitne zamanında, Hz. Eyyüp sabrı ile karşı koyabilmektedirler.

Tüm cihana hükmetmiş, asırlardır İslamın bayraktarlığını yapmış, izzet ve şerefini koruduğu o kutlu günler geri gelmekte. Şükür ki o fırtınalı, karanlıklı ve soğuk geceler bitmek üzere, benim imanlı, vatan ve millet sevdalısı geçlerim yetişmekte. Çevrelerine ışık, nur saçmaktadırlar. Üstad Bediüzzaman’a müjde verildiği gibi. “Şu istikbal inkılabatında en gür sâdâ İslam’ın olacaktır” inşallah vesselam.