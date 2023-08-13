"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

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13 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Şevke medar Kargı Pikniği

Kenan Toprakçı
13 Ağustos 2023, Pazar
Murad’ımız piknikden ziyde “şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle herbir hakikî sadık şakirdi; binler diller ile, kalbler ile dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melaike gibi kırk bin lisan ile tesbih etmektir.” (Hizmet Rehberi - 96)

Nur Talebelerinin, her yıl özlem ve hasretle beklediği andır, yerdir. Kargı yaylası. İşte bu yaylanın müdavinleri; “Risale-i Nur’la iman hizmetine bütün varlığını vakfeden ve şimdiye kadar “gaddar din düşmanlarının” çok defalar tecavüz ve taarruzuna ve taharriyata maruz kaldığı halde, yirmibeş senedir inziva içinde, Risale-i Nur’un naşirliğini yapan Nur kahramanları ağabeylerimiz, bizlere birer numune-i imtisal olan, iman ve İslâmiyet fedaileridir.” (Sözler, Konferans (Zübeyir Gündüzalp), s. 718)

Bu feailer, hiç kimseye husumet etmez, herkeze muhabbet beslerler. Onlar asayişin bekçileri, mazlumların sesidirler. Onlar asla aldatmaz ve aldanmazlar. Asla ve kat’a ibadetlerinden, hürriyetlerinden, hizmetlerinden, davalarından ödün vermezler.

Bu fedailer, bu zamanda, ağır şeait altında, iman ve Kur’an hizmetini yürütme gayretindeki cengaverlerdir. Onlar kazaya razı ve kadere teslim olarak, nice cenderelere, darbelere, hücümata, fitne ve fesada karşı, tesanüdle, sebat, azim ve kararlılıkla, üstadları tarzda karşı koyabilmiş, gerçek bir nur kahramanlarıdır.

 Bugün her ne kadar fiziksel olmasa da manen, Kargı yaylasının müdavinleri olan ve bizde varız diyen, o güzel tebessümlü Şaban Dögenler, halim ve selim Halil Uslular, Şerafettin Ağabeyler, fedakâr Mustafa Kayalar, Ahmet Kayalar daha niceleri, yine hasta olup katılamama üzüntüsünü derinden hisseden İbrahim Kaya ağabeyimizle, Murat Erat kardeşimize, onlarla gönülden bir ve beraberiz.

Bu hizmetin maddi ve manevi yükünü çeken ağabey ve kardeşlerime, her yıl maddi ve manevi desteğini esirgemeyen başta Şeracettin ağabeyime ve Kargı Yeni Asya okuyucularından Allah razı olsun. Davetimize her zaman icabet eden, Sinop, Kastamonu, Samsun, Kırıkkale, Amasya, Tokat, Yozgat, Alaca, Sungurlu, Merzifon daha nicelerinden de, piknik sohbetine katkıda bulunan ağabeylerden de Allah razı olsun.

Sabah ezanı ile başlayan heyecan ve huşu, vakıftan hareketle başlar pikniğimiz. Araç içinde hoş sohbet, muhabbet, ders ve ilahilerle düşülür yola. Her bir köşeden güler yüzle çıkan Nur davasının çilekeş kahramanlarının, Allah’ın selamı ile kucaklaşmaları, muhabbetleri ve Risale sohbetleri ile zirve yapan şahsı manevidir.

 Vakit öğle vaktidir. Namaz ve tesbihatın ardından taamlardan nasiplenip, çayları alıp, küme küme muhabbet, kaynaşma ve tanışma halkaları oluşur. Fani dünyanın malayani işlerinden uzak manevi iklimlere, Kargı yaylasının o tılsımlı ve serin havası, buz gibi suyu cem edip adeta kâinata haykırır lisanı hal ile: “Şu istikbal inkılabı içinde en gür sadâ İslamın sadâsı olacaktır.”

Vakit ikindiye doğru geldi mi bu güzel ve mübarek buluşma, yolun uzun olması vesilesiyle, kısa kesilip, tekrar nasipse seneye buluşmak üzere muhabbetle yola çıkılır.

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