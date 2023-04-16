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16 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Sosyal hayatın merhemi

Kenan Toprakçı
16 Nisan 2023, Pazar
Ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve ayb ve zenbi azîm bîçare insan! (Lem’alar, On Üçüncü Lem’a, s. 167)

İnsanoğlu, var oluşundan bu güne kadar bir ve beraber yaşayacaktır. Çünkü sosyal bir varlık olarak yaratılmıştır. Birlik ve beraberlik ise sevgi saygı ve hoşgörüyü ruhunda cem edebilenlerle vucut bulabilir.

İnsan yaratılışı gereği dost doğru olarak halk edilmiştir. Doğru olduğu, doğru kaldığı müddetce ruhunu tatmin edecek, başkalarının hak ve hukukunu gözetebilecek, böylece de sevilip sayılacaktır.

Dünyevi çıkarlar, kişisel hesaplar v.s. sebebler, insanları ayırımlara ve ithamlara sürüklemekte, toplumda kutuplaşmalara neden olmaktadır. İnsan daima yapıcı olmalı. Yapmak zor, yıkmak kolaydır. İnsanlar bir birini yaratandan dolayı severse, kızgınlık aninda cevap vermezse, kendisini karşısındakinin yerine koyarsa, kısaca Allah için, O’nun rızasını gözeterek cevap verebilirse hem kendi hem de cemiyette barışı sağlamış olur.

Bediüzzaman ölçüyü vermiş: “Kâinatın hiddetinden, mahlûkatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen, işte kurtulmanın çaresi: Kur’ân-ı Hakîmin daire-i kudsiyesine girmektir ve Kur’ân’ın mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın sünnet-i seniyyesine ittibâdır. Gir ve tâbi ol.” (Lem’alar, On Üçüncü Lem’a)

Bu vesile ile bağışlayan olmak, özür dieyebilmek çok mu zor? 

Şu tükenmez gibi görünen ömür sermayesi hızla tükenmekte. Her taşı binayı ömür, her an, saat ve gün düşmekte. O halde nedir bu mal, mülk sevdası? Nedir bu enaniyet? Başağın hikayesini bilir misiniz? Basaklar olgunlaştıkca ağırlaşır, ağırlaştıkcada başı eğilirmiş.

Bizler ise olğunlaştıkca dikleşiyor, bir koltuk ya da masa kapınca, gelenin keyfi için geçmişe sövüyoruz. Mal da yalan mülk de yalan. Haddimizi bilirsek, dilimize sahip olursak, bir oluruz. Her birimiz ayrı ayrı durmak yerine, sırt sırta, omuz omuza verirsek ahiret yolunda şeytana galebe edebiliriz.

‘Lillah bilsin yeter’ mantığını savunmalıyız. Her kim ki davasına inanır ve o uğurda halishane çalışırsa, Allah onu muvaffak kılar. İşte bakın tarihe, bu ihlasla çalışan milletler her zaman bir ve beraber olarak, maneviyatta (müslümler) kurtuluşa ermişler, maddi olarak imparatorluklar kurmuş ve dünyalarını da magmur etmişler.

Çare doğrunun yanında olmaktır. Sevgi, merhamet, hoşgörü, karşılıksız iyilik sosyal hayatın merhemidir, vesselam.

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