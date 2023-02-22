"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Tedbir ve tevekkül

Kenan Toprakçı
22 Şubat 2023, Çarşamba
Alemlerin Rabbi olan Allah (cc), aynı zamanda en büyük merhamet sahibidr. Rabbim bize verdiği bu vücut libası üzerinde istediği şekilde tasarruf hakkına sahiptir.

Biz emanetciler ise emaneti teslim anına kadar bu emanetti korumakla görevliyiz. İnsanı ölümden eceli korurmuş. Depremden 150 saat sonra bile enkazdan sağ çıkan olmadı mı? Deprem olmaz denilen coğrafyalarda deprem olmadı mı? Batmaz denilen Titanik ilk seferinde batmadı mı? Lakin biz kullar, tebbir ve tevekkülle mükellefiz. Yaratılış mayamıza uygun, dost doğru, ahlaklı ve itaatkar olmalıyız.

İnsan nisyan kökünden gelir. Nisyan ise unutkan demektir. Bizler Allah’ın verdiği rızıkları israf ettik. Gereği gibi şükür etmedik. Zebur, Tevrat, İncilin ve son hak kitap Kelam-ı Kadim’in emirlerine rağmen, kendi bildiğimizi, nefsimizin sesini dinledik. Bu muvakkat dünyayı ebedi ve baki zannettik. Nimetin menbaını sormadan yedik, içilmemesi gerekenleri içtik, dokunulmaması gerekenlere dokunduk, içilmemesi gerekenleri işittik. Namazı terk ettik, Zekâtı unuttuk, kurbanı kesmedik, orucu bahanelerle tutmadık, harama bulaştık. Ataya, anaya, baya karşı geldik, akrabaları, dostları, komşuyu unuttuk. Bize sunulan teknoloji ve bilimin nimetlerini kendi menfaatlerimiz ve bitmez istek ve arzular çin kullandık. Neticesinde insana, hayvana ve bitkilere dahi zulmettik.

Peki bu kadar zulüm fiiliyatı yanımıza kâr mı kalacaktı? Elbette hayır. Lakin geçmişte, Ad, Nuh, Nemrut ve Lut, kavimleri içine düştükleri günahlarla helak olmuşlardı.

Son yüzyıllarda da Müslüman toplumlarına da, kaza, bela, musibet, hastalık ve afetler vererek, onları sıratı mustakime çevirmeye, kendine getirmek için ilahi bir ikaz vermektedir.

Lakin biz, kör, sağır, dilsiz ve hissiyatsız kullar bunlardan bihaber yine bir kaç gün ağlama, sızlanma ve yakarıştan sonra yine bildiğimizi okumaya devam ediyoruz.

Bu musibetler, alemi İslamda, bu kışta ve karda gelmesi, geldiğinde masum, günahkâr, çocuk, yaşlı, genç demeden küllüyet arz etmesi imtihan sırrıdır. Ve Müslümanlar arasında sıkça görülmesi, günahlarına kefaret olarak, belki diğer aleme günahsız bir şekilde gitmeye, şehitlik gibi bir paye ile ihsanı ilahiye mazhar olmaktır. Veren de o dur alan da.

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bosna Hersek'teki Türkiye ve Suriye seferberliği sürüyor: "Ninelerimiz Umre ve Hac paralarını gönderdi''

    BM'den üye ülkelere çağrı: Türkiye ve Suriye için yardımları hızlandırın

    Soylu: Deprem hareketliliği devam etmektedir

    Depremzede tehdit değil, şefkat ve yardım bekliyor

    Hatay'daki büyük yıkım havadan görüntülendi

    Geriye ‘depreme dayanıklı’ tabelası kaldı

    Doğalgaz ve elektrik borçları silinsin

    Finans Merkezini depremzedelere açın

    Adana ve Kıbrıs’a dikkat

    Acil çadır ve konteyner lazım

    Bu çöküş konut vaadiyle giderilemez
    📷

    21 ŞUBAT'A ÖZEL: 54. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

    'Kazakistan'daki destek ve dayanışma bizi duygulandırdı'

    Avrupa Birliği: Bu zor günlerde Türkiye'nin yanındayız

    Yeni Asya, susturulmuşların sesi ve soluğu

    Yeni Asya, hürriyet mücadelesini tavizsiz sürdürüyor

    Yeni Asya’yı okuyucusu sahipleniyor

    BM: Türkiye'ye ve Suriye'ye desteğimiz sürecek

    SGK'dan Elazığ açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Durum, açıklanandan çok daha vahim
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarısız bir darbe hareketi
    Ahmet BATTAL

    İsviçre’de teyzeyle evlenilir mi?
    Cevher İLHAN

    Seçimden kaçma senaryosu
    Ali FERŞADOĞLU

    2022’de 10 bin kez uyarılıp ikaz edilmişiz!
    Risale-i Nur'dan

    Yaralarımızı tedavi eden bir Mahbub-u Bâkî var
    Durmuş Ali İnci

    Depremsiz bir dünyada hayat olur muydu? (1)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Deprem acısını paylaşmak
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’a neden nazire yapılamamıştır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.