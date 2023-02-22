Tedbir ve tevekkül

Alemlerin Rabbi olan Allah (cc), aynı zamanda en büyük merhamet sahibidr. Rabbim bize verdiği bu vücut libası üzerinde istediği şekilde tasarruf hakkına sahiptir.

Biz emanetciler ise emaneti teslim anına kadar bu emanetti korumakla görevliyiz. İnsanı ölümden eceli korurmuş. Depremden 150 saat sonra bile enkazdan sağ çıkan olmadı mı? Deprem olmaz denilen coğrafyalarda deprem olmadı mı? Batmaz denilen Titanik ilk seferinde batmadı mı? Lakin biz kullar, tebbir ve tevekkülle mükellefiz. Yaratılış mayamıza uygun, dost doğru, ahlaklı ve itaatkar olmalıyız.

İnsan nisyan kökünden gelir. Nisyan ise unutkan demektir. Bizler Allah’ın verdiği rızıkları israf ettik. Gereği gibi şükür etmedik. Zebur, Tevrat, İncilin ve son hak kitap Kelam-ı Kadim’in emirlerine rağmen, kendi bildiğimizi, nefsimizin sesini dinledik. Bu muvakkat dünyayı ebedi ve baki zannettik. Nimetin menbaını sormadan yedik, içilmemesi gerekenleri içtik, dokunulmaması gerekenlere dokunduk, içilmemesi gerekenleri işittik. Namazı terk ettik, Zekâtı unuttuk, kurbanı kesmedik, orucu bahanelerle tutmadık, harama bulaştık. Ataya, anaya, baya karşı geldik, akrabaları, dostları, komşuyu unuttuk. Bize sunulan teknoloji ve bilimin nimetlerini kendi menfaatlerimiz ve bitmez istek ve arzular çin kullandık. Neticesinde insana, hayvana ve bitkilere dahi zulmettik.

Peki bu kadar zulüm fiiliyatı yanımıza kâr mı kalacaktı? Elbette hayır. Lakin geçmişte, Ad, Nuh, Nemrut ve Lut, kavimleri içine düştükleri günahlarla helak olmuşlardı.

Son yüzyıllarda da Müslüman toplumlarına da, kaza, bela, musibet, hastalık ve afetler vererek, onları sıratı mustakime çevirmeye, kendine getirmek için ilahi bir ikaz vermektedir.

Lakin biz, kör, sağır, dilsiz ve hissiyatsız kullar bunlardan bihaber yine bir kaç gün ağlama, sızlanma ve yakarıştan sonra yine bildiğimizi okumaya devam ediyoruz.

Bu musibetler, alemi İslamda, bu kışta ve karda gelmesi, geldiğinde masum, günahkâr, çocuk, yaşlı, genç demeden küllüyet arz etmesi imtihan sırrıdır. Ve Müslümanlar arasında sıkça görülmesi, günahlarına kefaret olarak, belki diğer aleme günahsız bir şekilde gitmeye, şehitlik gibi bir paye ile ihsanı ilahiye mazhar olmaktır. Veren de o dur alan da.