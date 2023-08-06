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6 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Tercih edilmiş yalnızlık

Kenan Toprakçı
06 Ağustos 2023, Pazar
İnsan bir ve beraber olarak yaşamak için yaratılmış bir varlıktır.

Çünkü nihayetsiz istek ve ihtiyaçları vardır. Tüm bu ihtiyaçlarını tek başına karşılama gücü olmadığından, geçmişten günümüze köy, kasaba, şehir gibi yerleşim merkezlerinde yaşama gereği duymuştur.

Su ab-ı hayat olduğundan, tüm canlılar için çekim merkezi olup, bir suyun etrafında yerleşim merkezleri vücut bulmuştur. Hz. Adem (asm)dan günümüze kadar, insanın istek ve ihtiyaçları artmıştır. Telefon, TV, evdeki araç ve gereçler, giyecekler... Bütün bunların olmadığı zamanlarda hayat yok muydu? Ya da mutluluk, sağlık, sıhhat yok muydu? Elbette vardı. Geçim zorlaştı. Enaniyet, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, bana göreler arttı ve toplumsal değerler bozuldu. İnsanoğlunun gözü, kulağı, burnu, dili, teni harama bulaşınca, gözünü toprak doyursun sözü sıkça zikredilmeye başlandı. 

İnsanların, araçların sesinden, iş yerlerinin, işe gidenlerin telaşından, apartman yoğunluğundan uzak, dingin, sessiz bir ortamda yavaş yavaş semaver çayını yudumlayarak, tercih ettiğim yalnızlıkta, geçen ömrün yorgunluğunu atıyorum.

Derken öğle vakti olunca, hocanın ezanla ettiği davete icap edip eda ediyorum öğle namazını. İkindi vaktiyle beraber artık bahçe işleri başlar. Yalın ayakla, toprakla temas edip stres atarak, havanın serinleme anında devam ederim işlerime.

Tatil köyümde tanıdık üç beş kişi ile birlikte zaman ve mekânın fark etmediği bir ortamda, dünyanın gereksiz yükünden uzak, tadına doyulmaz eski hatıra ve anılarla yad edilen muhabbetler ile akşama erişilir.

İşte benim tercih ettiğim bu yalnızlığımın en güzel zamanlarından biri de bahçe mahsulüm, fasulye, patates, domates, patlıcanlardan yapılan yemek ve salata, kavun karpuz eşlinde yenilen akşam yemeği ve eda edilen namaz... Gün yine başladığı gibi çardak sohbeti  ve yatsı namazı ile son bulur.

Evet dostlar, yaz aylarında, benim tercih ettiğim yalnızlığım bu. Bana göre bu yalnızlıkta sağlık, sıhhat, mutluluk ve rahatlık var. Bilmem siz ne dersiniz?

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