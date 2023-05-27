Kışın sessizliği ve soğuğu, yalnızlığı ve sadeliğine muhalif olarak, bir tılsım gelir tabiata, tatlı kavak yelleri ile. Önce nazik ve nazenin okşama ile emareleri görünür, rahman ve rahim olan, sonsuz Müzeyyen Rabbimin.

Bahar tılsımı ile tüm masivaya ve mevcudata yorgan, toprağa, ab- hayat olan kar tabakası, o tılsım ile yavaş yavaş gevşeyip, katre katre olup, kuruyan dallara can olur. Onunla kıştaki sadelik, renkten renge bürünür baharla.

“Evet lezzetli üzüm salkımlarının hâsiyetleri, kuru çubuğunda aranılmaz.” (Mektubat, s., 369) sözünden anlaşılacağı üzere rahmet hazinesinin tezahürü o. Katre sadece sebebdir. Rabbim ol deyince olur. Yürü dedin mi yürür su kuru çubuğa. Daha düne kadar kuru bir dal olan üzüm çubuğu ucunda, bozuk musluk misali damlalar akmaya başlar. Hayat bulur o kar tanesi, yağmur damlası, damla üzüme şerbet tulumbacıklarına dönüşür.

Hem hakim hem mahkum bir deveran ile mevsimler vagonunun döngüsü, sakın alışa gelmişlik olarak kör ve sağır tabiata verilmeye. Tılsım dedik ya işte bu sırda, okuya, anlaya, göre bildinse.

Rahmet bazen haşinleşiyor, belki o sağanak şekliyle, dolu olarak, şimşek ve yıldırım olarak, sel olarak insanları hırpalasa da tılsımın bir sırrı olarak bilinse de şu da unutulmaya. Ya o kar taneleri, yağmur damlaları, dolu taneleri, şimşek ve yıldırım akımının şiddeti zuhurundan gizlenmeseydi? Başlara güller gibi düşüp yerle bir edemez miydi?

Yağmurun çiseliyerek yağması karın pamuk zarafetinde düşerek, ahenkli ve dingin, yıldırım ve şimşeğin heybetli, hiddetli ama zararsız haykırışı sonsuz rahmet ve merhameti göstermez mi?

Bu günlerde nefsini dinledim. Alışa gelmişlik ve cahillik olarak kulağıma fısıldamalarına karşın derim ki “Ey nefsim! Deme: “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derd-i maişetle sarhoştur.” Çünki ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür’at peyda ediyor.” (Sözler, s., 170)

O halde kurtuluş sırrı, çiçeğin üstünde sabahki çiğ tanesiyle yüzünü yıkayan sineğin kanadında, gözünde. Pirenin midesinde, bir birine benzemeyen sayısız olmasına karşın bir birine temas etmeyen kar tanesinde tıpkı gök yüzündeki sayısız yıldız ve gezegenler gibi. İşte sana tılsım içinde bir kaç tılsımlar vesselam.