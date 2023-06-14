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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yükün altına girmek

Kenan Toprakçı
14 Haziran 2023, Çarşamba
Evet, yükün altına girmek her kişin işi değil, er kişinin işidir.

Çocukluk yıllarının yükü pek ağırdır. Anne karnındaki rahat ve huzurlu bir ortamdan garip bir aleme girmenin yükü pek ağırdır. Hayatı, dünyayı tanıma yükü en ağırı olsa gerek. Hele her şeyi onunla anlam kazandırdığı meleği, annesi yoksa o çağda yükün en ağırı altında ezilendir bilesiniz.

Gençlik çağları ise bir başka ağırdır. Hayaller, idealler ve gerçekler üçgeninde insan o yıllara birçok kararlar verir ve uygular. Hayaller ve idealler buzullaşmıştır ama gerçekler denizinde hızlıca erir. İşte o umutların sükutu hayale uğradığı ağır yük, insanı ya insan yapar ya da sıkıntıya atar.

Derken, yükler altında ezilen insan yüklerin en ağırıyla tanışır. Çoluk çocuğa kavuşma derken hayat yükü iyice biner insanın omuzuna. Onların, okulu, işi, aşı, evliliği hepsi farklı bir sıklette biner insanın omuzuna. Bu yıllarda bir de hayatla bağlarını kurdukları anne ve babası, eş ve dostları, sevdiklerinin kayıpları bir başka yüktür insana. Belki de en acı verendir. Hele evde bir hastası, engelli bir bireyi, çaresiz dermansız bir derdi varsa görün bakalım yük neymiş dercesine.

Gün gelir bir gün gençlik baharı, ihtiyarlık sabahına uyandığı anda yıllarca o sebep bu sebeple diye altına girdiği, ağırlığı ile beli bükülmüş insana der ki doktor; ‘ey insanoğlu yük artık sensin’ ailene, dostuna ve dahi dünyaya. İşte o an artık takat kesilmiş, dizler tutmaz olmuştur. 

İnsan ağırlığı çok ağırdır. Anlamak istersen insan olmak, dünya ile alakadar olmak, her dert ile dertlenmek, Allah adına sevmek ve her şeye o gözle bakmak yeter. Test etmek istersen insan ağırlığını, hasta birini bırak kaldırmayı, çevirmeye çalış. Mevtanın tabutuna omuz ver, bak insan nasıl ağır.

Bir de şu ağırlık vardır ki sadece dünyanın ağırlığı onları yıpratmak ile kalmaz, ebedi hayatlarında da o ağırlığı çekerler. O da bu hayatı ona veren o dünyadaki canlı ve cansız her şeyi ona musahhar edeni tanımama ağırlığıdır. Eğer o hayat ve insan olma ağırlığını sahibine bırakmazsan. 

“İşte ey tevekkülsüz insan! Sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Tâ bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisenin karşısında titremekten ve hodfüruşluktan ve maskaralıktan ve şekavet-i uhreviyeden ve tazyikat-ı dünyeviye hapsinden kurtulasın.” (İman ve Küfür Müvazeneleri , s. 99)

Ancak o zaman yükünden kurtulursun, vesselam.

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