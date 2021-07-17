25. Barla Hanımlar Okuma Programı

Toplanıp gelmişler uzak illerden Hakk’ın nuru akar hâlis dillerden Muhabbet fışkırır tüm gönüllerden Barla dağlarına bayram mı gelmiş?

Kimisi sâbidir aklı başında

Kimisi yetmişlik, yirmi yaşında

Uhuvvet var toprağında taşında

Barla bağlarında goncalar açar.

Daha söylemeye takatim yetmez

Nur olmazsa burda bülbüller ötmez

Sizi görmeyince hasretim bitmez

Barla’mıza hoş geldiniz kardeşler.

Nurten Keskin YANMAZ

25. Barla Hanım Okuma Programı bu senede 3-8 Temmuz tarihlerinde Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Programa muhtelif illerden katılan abla ve kardeşlerimiz oldu. Ankara, İstanbul, Ordu, Malatya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Yalova, Nevşehir, Kahramanmaraş-Elbistan, Eskişehir, Erzincan, Kayseri, Çorum, Batman, Isparta, Afyon, İzmir il ve ilçeleriyle yaklaşıp 150 kişiyi buldu. Bu uhuvvet çemberinde günlerin nasıl geçtiğini anlamıyor bile insan. Hepsinin bir tek gayesi vardı: “İmanlarını kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur’u okumak ve rızâ-yı İlâhî için iman ve İslâmiyete Risale-i Nur’la hizmet etmek.” (Tarihçe-i Hayat)

Nur’un şefkat kahramanları olarak İlk medrese-i Nuriye olan Barla’da buluşmak: Dersler, müzakereler, fikir teatileri, ve tefekkür gezileri yapmanın tadı bir başka oluyor. Hatta bir ablam diyor “Bu Barla programları anlatılmaz yaşanır”. Programımıza Hasan Şen Abimiz de akşamları ders ve şiirleriyle destek verdi.

Risale-i Nur derslerimizin yanı sıra tefekkür gezilerimizde de İzmir Medrese Talebelerinden bir kardeşimiz rehberlik yaptı. (Rehberle gezmenin de ayrı bir tadı oluyormuş) Afyon, Burdur, Isparta yakın mahal ev sahibi olarak, hoşamedi için ikramlarıyla bizleri taltif ettiler.

Tabiî programın bize en güzel iki hediyesi de Nevin Kutlular ve yurtdışından bir kardeşimizin de programımıza katılmaları oldu. Her ablamız özeldir, fakat bir dâvâ adamı olan Mehmet Kutlular’ın hanımı Nevin Abla gibi bir kahramana kolay rastlanılmaz. Tam bir sadâkat ve sebat abidesiydi. Dâvâsı büyük olanın derdi de büyük olur derler. Mehmet Kutlular da öyle bir dâvâ adamıydı. Yanında her zaman ve şart altında, sağlığında, hasta olduğu günlerde Nevin Ablamız vardı. Daha pek çok söylenecek ibret alınacak hadiseler var, ama kısa kesiyorum.

Rabbim Kutlular Abimin ruhunu şad eylesin. Nevin Ablamın hizmetlerini kabul eylesin.

Bir diğer hediye ise Yurtdışından gelen bir kardeşimizdi. Henüz Rusya’da Risale-i Nurlar’ın okunmasının yasak olduğunu ve daha ne kadar böyle devam edeceğini sorgulayınca, kahraman ablalarımızdan biri, derdin devasını Risale-i Nur ‘dan gösterdi. Ve kardeşimiz okumaya başladı: “Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. (Tarihçe-i Hayat)

Üstadımın himmeti, şahs-ı manevinin duâsıyla Barla Programı’ndan 1-2 gün sonra bir müjde geldi “Rusya temyiz mahkemesi, Risâle-i Nurlar’ın şimdiye kadar aleyhinde verilen kararlar haksızdır.” Hükmüyle aleyhte açılan dâvâların hükmünü bozarak, Risâle-i Nurlar’ın serbestiyeti hakkında isabetli karar verdi.

Ve bir programın daha sonuna gelmiştik. Kendileri Nur, okudukları Nur olan ve bu güzel Nur menzilinden ayrılmak biraz zor olsa gerek .

Uhuvvetin, muhabbetin adresi olan Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdiğimiz Nur’un Şefkat kahramanlarıyla yapılan 25. Barla Okuma programı Barla’nın yüzünü ak etti.

Programı organize eden İzmir Yeni Asya Hanım Okuyucuları’ndan, bizi en nadide şekilde ağırlayan Demirdöğmez ailesinden ve emeği geçen bütün abla ve kardeşlerimizden Allah Razı olsun.

Bir sonraki geleneksel Barla Hanım Okuma Programı’nda görüşmek dileğiyle.

YAZAR: ZEHRANUR YILDIZ