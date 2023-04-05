6284 nedir, ne değildir?

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı Kanun özellikle Cumhur İttifakına sonradan dahil olan HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisinin bu kanunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik talepleriyle gündeme geldi.

Devamında iktidar cephesinden Tokat Milletvekili ve Grup Başkanvekili Av. Özlem ZENGİN’in “6284 bizim kırmızı çizgimizdir” diyerek yalnızlığa itildiği bir süreci yaşadı ülkemiz. Peki gündemi bu kadar meşgul eden 6284 sayılı kanun nedir? Kısaca göz atalım.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; bu kanun sadece kadınları değil çocukları, aile bireylerini, daha doğrusu tüm şiddete uğrayan mağdurları kapsamakta. İlgili kanun şiddete uğrayanlara uygun barınma yeri sağlanması, maddi yardım yapılması, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya re’sen geçici koruma altına alınması, şiddete maruz kalanın varsa çocuklarına kreş imkanı sağlanması gibi mağdurun lehine uygulamalar sağlıyor.

Gelelim şiddet uygulayanlar hakkındaki yaptırım ve uygulamalara: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri tarafından şiddet uygulayanlar hakkında sosyal araştırma raporu hazırlamak ve hakime sunmak; öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak kişinin rehabilitasyon programlarına katılmasını sağlamak; alkol ve uyuşturucu bağımlısı kişilerin bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına imkan sağlamak; meslek edinme ve kurslara katılmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak gibi, şiddet uygulayanların da topluma kazandırılması yönelik faaliyetleri kapsamakta.

Bunlar 6284’ün dünyaya bakan yüzü.

Peygamber Efendimiz (asm) “Sizin en hayırlınız, ailelerine en güzel muamelede bulunanızdır”, “Kadınları dövmeyiniz, kadınları döven kimseler, sizin hayırlınız değildir”, “Ey İnsanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız, onların namusları ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz” gibi uyarı ve tavsiyelerle kadınının ve aile kurumunun önemini belirtmiştir.

Özetle 6284 sayılı kanun hazırlanış açısından kadını ve aileyi korumak için çıkarılan bir kanun olması hasebiyle uygulamada hataya düşülmediği ve hakkıyla uygulandığı zaman yararının olacağı kanaatindeyiz.