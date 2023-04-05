"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

6284 nedir, ne değildir?

Genel
05 Nisan 2023, Çarşamba
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı Kanun özellikle Cumhur İttifakına sonradan dahil olan HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisinin bu kanunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik talepleriyle gündeme geldi.

Devamında iktidar cephesinden Tokat Milletvekili ve Grup Başkanvekili Av. Özlem ZENGİN’in “6284 bizim kırmızı çizgimizdir” diyerek yalnızlığa itildiği bir süreci yaşadı ülkemiz. Peki gündemi bu kadar meşgul eden 6284 sayılı kanun nedir? Kısaca göz atalım.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; bu kanun sadece kadınları değil çocukları, aile bireylerini, daha doğrusu tüm şiddete uğrayan mağdurları kapsamakta. İlgili kanun şiddete uğrayanlara uygun barınma yeri sağlanması, maddi yardım yapılması, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya re’sen geçici koruma altına alınması, şiddete maruz kalanın varsa çocuklarına kreş imkanı sağlanması gibi mağdurun lehine uygulamalar sağlıyor.

Gelelim şiddet uygulayanlar hakkındaki yaptırım ve uygulamalara: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri tarafından şiddet uygulayanlar hakkında sosyal araştırma raporu hazırlamak ve hakime sunmak; öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak kişinin rehabilitasyon programlarına katılmasını sağlamak; alkol ve uyuşturucu bağımlısı kişilerin bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına imkan sağlamak; meslek edinme ve kurslara katılmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak gibi, şiddet uygulayanların da topluma kazandırılması yönelik faaliyetleri kapsamakta.

Bunlar 6284’ün dünyaya bakan yüzü. 

Peygamber Efendimiz (asm) “Sizin en hayırlınız, ailelerine en güzel muamelede bulunanızdır”, “Kadınları dövmeyiniz, kadınları döven kimseler, sizin hayırlınız değildir”, “Ey İnsanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız, onların namusları ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz” gibi uyarı ve tavsiyelerle kadınının ve aile kurumunun önemini belirtmiştir.

Özetle 6284 sayılı kanun hazırlanış açısından kadını ve aileyi korumak için çıkarılan bir kanun olması hasebiyle uygulamada hataya düşülmediği ve hakkıyla uygulandığı zaman yararının olacağı kanaatindeyiz.

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tezgâhın enflasyonu yüzde 300’ü aştı

    Cumhurbaşkanına hakaret suçu kalkacak

    Silahlanma yaşı 12’ye indi

    Ankaragücü, Trabzonspor'u eledi

    Fenerbahçe'den ''4 Nisan 2015'' açıklaması

    Gençlerin iftar heyecanı

    Finlandiya resmen NATO'da

    İsrail, 3 ayda Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü, 736 kişiyi gözaltına aldı

    Zam şampiyonu soğan

    Ekvador'daki heyelanda ölü sayısı 28'e yükseldi, 61 kişi kayıp

    Fransa'dan Telegram'a çağrı: Müslümanları ve camileri hedef alan grupları kapat

    Viyana Kilisesi’nde iftar buluşması - Kilisede iftar veren rahip de oruç tuttu

    Çözüm için adres Risale-i Nur

    Avustralya'da federal hükümete ait cihazlarda TikTok yasaklandı

    Adana’da çocuk iftarı

    Paris'te çöp krizi sürecek: 13 Nisan'dan itibaren süresiz grev kararı

    Karaman'daki feci kazada 5 kişi öldü

    Bütçe açığı yeni rekorlara

    Zagreb ve Köln’de de iftar coşkusu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oylar Millet İttifakında toplanmalı
    Cevher İLHAN

    Siyaset uğruna din çiğneniyor…
    Abdil YILDIRIM

    Ernail Hoca
    Ali FERŞADOĞLU

    ‘Çanta’mızda neler olmalı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti (Fırkası/Partisi?)
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ramazan ayı hürmet ister
    Genel

    6284 nedir, ne değildir?
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette bitmeyen mala talip olalım
    Cenk ÇALIK

    Kunolin sarısı - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.