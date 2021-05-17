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17 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bir Salih Oral abi geçti fani dünyadan…

Genel
17 Mayıs 2021, Pazartesi
Fedakâr, cefakâr insan, İzmit Yeni Asya Neşriyatı’nın gayretli, şevk insanı Salih Oral Ağabeyimizi ahiret yolculuğuna uğurladık.

18 Nisan’da COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra bir süre evinde tedavisi devam etti. Birkaç gün sonra nefes darlığı sebebiyle oksijen verilmek üzere hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Belli bir süre entübe edilerek tedavisi sürmüş yaklaşık 15 gün sonra yoğun bakımda kalbi durması sonucunda emaneti asıl sahibine teslim etti. 14 Mayıs Bayramın ikinci günü, Cuma Bayramı’nda cenazesini hastaneden aldık ve Kent Mezarlığında yıkanması için görevlilere teslim ettik, yıkandıktan sonra ailesinin görmek istemesi üzerine bizde son bir kez ağabeyimizi görelim istedik. Yüzü bembeyaz sanki bir uyku halindeydi. Her zamanki gülen yüzü aynen duruyordu, ölüme gülerek gidiyordu. Bağçeşme Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defn ettik. Sokağa çıkma yasağı olduğundan cenazeye katılamayanlar için Zoom’dan online olarak cenaze merasimini duâya vesile olması bakımından canlı yayınladık. Mezarı başında, definden sonra Ali Dönmez Ağabeyimiz de Risale-i Nur’dan okuduğu bölüm ve duâlar ile ebedî istirahatgâhına uğurladık.

Yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü, son anına kadar neşriyat hizmetleri ile uğraşan derslerden sonra neşriyat ile gazetemizin ve dergilerin ve yeni çıkan kitapların abonelere dağıtımı ile alâkalı cemaatimizi şevke getiren, disiplinli çalışmaları ile bire bir markajları ile İzmit ve Türkiye Neşriyatı’nda insanlara moral ve motivasyonu sağlayan ağabeyimiz, hastalığının ilk döneminde hastanede serviste yatarken dahi Risale-i Nur derslerini ihmal etmeyip online dersleri takip etti.

Cemaatimizin hiçbir sosyal faaliyetini kaçırmayan nerede bir mevlid, panel, piknik, konferans olsa mutlaka katılan ve tutulan otobüslerde Beyhan Ablamızla 3 ve 4 numaralı koltuktan başka bir yerde oturmazdı. faaliyetlerde ilk ismini o yazdırır ve 3 ve 4 numaralı koltukları isterdi.

Randevularına muhakkak erken gelir ve kimseyi bekletmezdi bu konuda çok hassastı. İzmit Yeni Asya Bürosunu sürekli açık tutmak için çalışır cemaatin sürekli büroyu ziyaret etmesini ister ve gelenleri güler yüzü ile karşılar muhakkak müjdeli haberler verirdi. Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki standa sürekli Salih Abimiz vardı, ziyarete gelen çocuk, genç, erkek, bayan herkes ile ilgilenir gelenlere muhakkak bir şey vermeye çalışırdı. Birkaç senedir Yeni Asya Neşriyatı’n fuara alınmamasına çok üzülüyordu.

Salih Ağabeyin Adnan Menderes ile ilgili bize mükerrer defa anlatmış olduğu o unutulmaz hatırası şudur:

17 Şubat 1959’da Londra yakınlarında ormanlık alana düşen uçakta, 14 kişi vefat ederken, Menderes’le birlikte 6 kişi yaralı halde kurtuldu, kazadan kurtularak Türkiye’ye dönen Başbakan Menderes, trenle geçtiği İzmit’te de coşku ile karşılandığı sırada halkı selâmlayan Menderes’in boynuna asılarak onu tebrik ettiğini bizlere defaatle anlatmıştı. Salih Abimiz samimî yürekten Demokrat Nur Talebesi olan bir Menderes ve Demirel aşığıydı. Salih Abimiz de 14 Mayıs Demokrasi Bayramında, Ramazan Bayramının 2. Gününde ve Cuma Bayramında üç bayramda Peygamber Efendimiz (asm) ve Üstadımız ile bayramlaşmaya gitti.

İzmit’in neşriyat sahasında fedakârane hizmetler yapan kahraman ağabeyimiz “Bu yayınları herkese ulaştıralım” arzusu ile ömrünü Risale-i Nurlar’ın neşri vasıtası ile Kur’ân yoluna adamış gayretli bir ağabeyimizdi. Hizmet, meşakkat bitti, mükâfat ve ücret almaya gitti. Rabbim bizi Cennetinde buluştursun inşallah. Ebedî Cennetlerde buluşmak duâsı ile başta kıymetli eşi Beyhan Oral Ablamıza, evlâtları Hatice, Ahmet, Esra ve Mehmet kardeşlerimiz ile aile fertleri ve dostlarına sabr-ı cemil niyaz ederim. 

Ruhu için Fatiha.

YAZAR: NURULLAH ÖZEN

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