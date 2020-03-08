Hatay’da bir Fatih Abi tanıdım

Bazı hizmet erleri vardır ki Zübeyir Abinin dediği gibi hizmet için dersanede lavaboları temizlemekten işe başlar. Fatih Seçkin Ağabeyi 2018 Temmuzunda ailemle beraber Antakya’da bizi karşıladığında tanımıştım. Kendisine tevdi edilen vazife dolayısıyla bizi karşılamış ihlâslı şekilde, o güleç yüzüyle bize Antakya’yı tanıtmış, tarihî Antakya dersanesinde misafir etmişti.

İkindi namazını o Fatih Abi kıldırmış ve tesbihattan sonra şöyle duâ etmişti: ‘’Cenab-ı Hak bizleri, ailemizi, evlâtlarımızı, torunlarımızı ve neslimizi son nefeslerimize kadar Şahs-ı Manevîden ayırmasın, bizleri daima Isparta Kahramanları’na arkadaş eylesin, hayırlı işler yapmaya muvaffak eylesin ve bahtiyar olmamızı nasip etsin İnşallah.

“Her nereden gelirse gelsin, içeriden veya dışarıdan bütün zındıka komitelerinin, menhus ruhun ve onların alt birimlerinin ve alt kademelerinin ve yakından veya uzaktan bizlere karşı yapmış oldukları veya yapmaya niyet ettikleri bütün kötülüklerini, şerlerini, belâlarını, fitnelerini, desiselerini hasetlerini ve oyunlarını boşa çıkartsın, başlarına geçirsin, ayaklarına dolandırsın, gözlerini kör, ayaklarını topal, akıllarını müşevveş eylesin. Ve yine her zaman olduğu gibi kıyamete kadar daima ‘tüh gene başaramadık’ desinler İnşallah. Risale-i Nurlar’ı ve Yeni Asya gazetemizi, sadık şakirtlerini, Isparta kahramanlarını ve Isparta kahramanlarının arkadaşlarını daima muhafaza ve muvaffak eylesin ve iki cihanda saadet nasip eylesin ve Nur fabrikası devamlı çalışsın İnşallah. Bizlere daima helâl lokma, maddî ve manevî bol helâl rızık nasip etsin. Gönül ferahlığı nasip etsin, geçim sıkıntısı, geçim zorluğu, geçim darlığı vermesin İnşallah. Vücudumuza sağlık ve sıhhat, kalbimize sevinç ve afiyet, ruhumuza sürur, gönlümüze ferahlıklar nasip etsin İnşallah. Cenab-ı Hak Yeni Asya Gazetemizde çıkan taziye ilânlarındaki şahısların ve geçmişlerimizin kabirlerini pür nur eylesin, günahlarını sevaba tebdil eylesin. Cennet bahçelerinden birer bahçe eylesin, kabir azabı vermesin, kabir azabı göstermesin, rahmetiyle ve merhametiyle muamele etsin, Cennet-i Cemaliyle ve Ruyet-i Cemaliyle müşerref eylesin İnşallah.

“Yeni Asya Gazetemizde çıkan tebrik ilânlarındaki dünyaya gelmiş torunlarımızı, yavrularımızı ve bütün evlâtlarımızı daima hıfz eylesin, muhafaza ve muvaffak eylesin, razı olduğu salih kullarının zümresine dahil eylesin ve her daim iyi insanlarla karşılaştırsın, işlerinde kolaylıklar nasip eylesin, Risale-i Nurlar’a hadim eylesin ve şahs-ı maneviden ayırmasın, sonlarını hayırlı ve bahtiyar eylesin İnşallah. Her türlü belâlardan, şerlerden, fitneliklerden ve kötülüklerden muhafaza eylesin, iki cihanda afiyetler ve saadetler nasip etsin İnşallah. Yeni Asya Gazetemizdeki geçmiş olsun ilânlarındaki şahısların ve bütün Müslümanların hastalarına âcil şifalar ihsan eylesin. Ülkemizdeki ve dünyadaki bütün Müslümanların sıkıntılarını gidersin, önlerindeki engelleri kaldırsın. Zalimlerin, şerli ve fena huylu insanların zulümlerini, şerlerini ve fenalıklarını ters çevirsin, oyunlarına başlarına geçirsin, akim bıraksın ve ayaklarına dolandırsın İnşallah.‘’

Amin diyerek bu duâyı etmişti. Biz de “Ruhu şad olsun. Yeri, mekânı Cennet olsun” diyoruz.