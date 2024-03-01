Kardeşim Rıdvan Aladağ anısına...

Sevgili kardeşim!

Sen de her fâni gibi bu imtihan dünyasından sınavını vererek, bizlerden önce asıl evin olan ahirete gittin. Oraya daha önce giden senin bir büyüğün olan Ferhat ağabeyine, anneme, babama, dedene, ninene, Allah Resulü (asm) ve diğer bütün peygamberlere, sahabelere, ehl-i iman kardeşlerine kavuştun. Biz seni 52 yıllık ömrün boyunca, hakperest, helâl rızık peşinde koşan, Allah’tan korkan, istikametten zerrece ayrılmayan, çocuklarına haram lokmadan korkan, titreyen bir baba, bir eş olarak bildik. Sen ki 11 kardeşin en küçüğü olarak berzah âlemine gittin. Orada inşallah bizleri bekleyeceksin. Rabbim geçen sene, yani 2023 yılının Berat Gecesinde, senin 2024 Berat Gecesi arifesinde, mübarek cuma gecesinde huzuruna alacağını meleklere yazdırmış. Mübarek Şaban’ın cuma gecesi ve Berat gecesi hürmetine, Rabbim sana inşallah Berat diplomasını vermiştir. Şunu da biliyoruz, helâl rızık peşinde koşan kul, kazada, denizde, hastalıktan, acıdan, karın ağrısından vefat ederse, manevi şehit hükmünde olur, senin şehit olduğuna inanıyoruz.

Sen ki çok cömerttin, yardım isteyeni boş çevirmezdin, herkese yardıma koşardın. Bizim evdeki derslere ve Çamdibi derslerine gelirdin. Van’da Üstadımın gaye-i hayali olan Medresetüzzehra külliyesi için yardım amacıyla aradığımda gerekli yardımı yapardın. Diğer zamanlarda da Kur’an hizmetlerine yardımların olmuştu.

Sen ki genç yaşta hac görevini ifa etmiştin. Hanımınla ve çocuklarla umreye de gitmiştin. Pamuk tüccarı olduğun için seni çok tanıyan vardı. Sen kaza geçirdikten sonra Türkiye ve yurtdışından, çeşitli vilayetlerden iyileşmen için onlarca kurbanlar kesilmiş, hatimler indirilmiş, dualar yapılmıştı. Vade geldiği için berzah âlemine o dualar, hayırlar, hasenatlarla gittin.

İnşallah hepimiz, müstesnası yok, o mukadder yolculuğa gideceğiz. Senin imanına, istikametine, Rabbimizin rızasına nail olduğuna, O’nun yolundan gittiğine bizler şahidiz. Allah şefkat ve merhametiyle, lütuf ve ihsanıyla hepimizi Cennetinde buluştursun inşallah. Aziz ruhuna binler Fatihalar...