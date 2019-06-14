Totti’nin karne itirafı

Minik gergedan Gigi, çok sevinçliydi. Çünkü karne beklediği gibi yüksek notlardan oluşuyordu. Hoppa-zıppa evine doğru yol alırken sınıf arkadaşı küçük timsah Totti’yi gördü. Üzgündü. Gigi, Totti’ye üzüntüsünün sebebini sordu;

“Hayrola Totti, niye üzülüyorsun?”

“Karnem” dedi. “Notlarımdan biri düşük…”

Gigi şaşırdı. “Ama nasıl olur, senin not ortalaman daha yüksek olmalıydı.” dedi.

“Şey,” dedi Totti. “Ben bir ara okulu ihmal ettim o gün sınavımız vardı hatırlar mısın? İşte o gün hem anneme hem babama hem de öğretmenime yalan söyledim. Ben hasta değildim. O gün herkesi kandırdım. Daha sonra içimdeki ses bu yalanın bir gün mutlaka ortaya çıkacağını söyledi ben de ertesi gün öğretmenime, anneme ve babama gerçeği anlattım. Büyüklerim beni affetti. Hatta öğretmenim bile affetti, ancak bu ihmalkârlığımı notlarıma yansıtacağını söylemişti. Öğretmenime hak verdim çünkü ben yanlış yapmıştım.”

Gigi, “Yine de sınıfını geçmiş bulunuyorsun, ama her yapılan yanlışında bir bedeli olması gerekiyordu. Sen dürüst olmasaydın belki de hiç sınıfını geçemeyecektin. Böylelikle bir yanlışı doğru hareketinle kapattın.”

Totti:

“Sahi öyle değil mi? Bu açıdan düşünmemiştim. Bundan sonra bir daha asla derslerimi ihmal etmeyeceğim. Şimdi tatilimi ihmal etmeyeceğim gibi.”

İki arkadaş ellerini omuzlarına koyarak neşe ve mutluluk içinde evlerine doğru yol aldılar.