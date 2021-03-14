Yeni Asya sayesinde binlerce insan Risale-i Nur’u tanıdı

İsmim, Refik Koyu. Doğum yerim, İzmir, Tire. Risale-i Nurlar’ı 1963 yılında teyze oğlum rahmetli Yusuf Sundu Abinin bana verdiği “Gençlik Rehberi” kitabıyla tanıdım.

Daha sonra, Tireli Celal Keseli Abi ile askerlik şubesinde tanıştık ve askerliğimizi Çanakkale Jandarma Alayı’nda beraber yaptık. Askerde Risale-i Nur derslerine katıldık diye mahkemeye verildik.

Askerî mahkemeden önce kahraman Zübeyir Gündüzalp Abinin müdafaalarını okuyarak cesaret dersi aldık. Askerden terhis olduktan sonra dâvâmız Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi’ne intikal etti.

Burada Avukat Bekir Berk Abi bizi savundu ve tebrik etti.

Daha sonra Bekir Berk Abi beni yanına alarak İstanbul’a götürdü. İstanbul’da iken, Zübeyir Gündüzalp Abiyi ziyaret ve görüşmek nasib oldu.

Sene 1969. Bizim mahkeme devam ederken benim Avustralya’ya gitme işleri tamamlandı.

1969 Ağustos ayında Avustralya’ya geldik. Gelirken Risale-i Nur Külliyatını da getirmek nasib oldu, hem de hiçbir engele takılmadan, elhamdulillah.

Benim gazete ile tanışmam haftalık İttihad gazetesi ile oldu, çünkü o zamanlar Yeni Asya çıkmamış idi. 6 ay sonra, gazetemiz Yeni Asya yayın hayatına başladı ve ben de

Avustralya’dan abone oldum. Posta yoluyla geliyordu Avustralya’ya. Gelen Yeni Asya Gazeteleri’ni okuduktan sonra her hafta biriken gazeteleri Cuma namazını kıldığım yeni kurulan Türk İslâm Cemiyeti’ne götürüp orada dağıtıyordum. Ve orada tanıştığım ilk kişi muhterem İsmet Şen Abi oldu. Daha sonra Hüseyin Allahverdi ve ardından Ali Ruşen Altunbaş abilerle tanıştık ve böylece cemaatimiz teşekkül etmeye başladı. Yani gazetemiz bizim tanışıp buluşmamıza vesile oldu ve bu sayede binlerce insan Risale-i Nurlar’ı tanıdı elhamdulillah.

İşte bu cihetiyle bakıldığında da gazetemiz Yeni Asya’nın ne kadar muhim olduğunu ve neşriyatın ehemmiyetini göstermesi bakımından ne kadar lâzım ve elzem olduğunu gösteriyor. Hiçbir dâvânın neşriyatsız olmayacağını da anlamış oluyoruz.

Benim için Yeni Asya Risale-i Nur’un medyadaki dili, hak ve hakikatı hiçbir hatıra feda etmeyen bir kahramandır.

Yeni Asya benim için doğru İslâmiyeti ders veren ve okuyucusunu hiçbir zaman yanıltmayan ve mahcup etmeyendir. Yeni Asya benim için hak, hukuk, hürriyet ve istikamet demektir.

(Refik Koyu’nun, internet üzerinden yayınlanan Yeni Asya’nın 52. yılı toplantısında yaptığı konuşma metnidir.)