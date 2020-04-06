Yeni Asya’sız kalmayın

Geçen hafta yazdığımız ve okurlarımızın da birçok yerde bizzat yaşadıkları üzere, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler günlük hayatın her safhasını olduğu gibi, gazetelerin okuyuculara ulaşmasını da olumsuz etkiledi.

Önce 65 yaş üstüne, sonra 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı, bu durumda etkili olan sebeplerdendi.

Bazı yerlerde gazetemizle ilgilenen temsilcilerimizden, yine bu sebeple evden çıkamayanlar oldu.

Dahası bazı gazete bayileri kapandı ve kapanmalar devam ediyor.

Sonuçta bütün gazetelerde ciddî tiraj kayıpları oldu ve olmaya devam ediyor.

Sadece bir hafta içinde toplam 200 bine yakın tiraj düşüşü var.

Birçok gazetenin zaten büyük zorluklarla çıktığı, arkasında iktidar ve holding desteği olan kimi gazetelerin dahi dayanamayıp kâğıt baskıdan çekilerek internetten devam etmek zorunda kaldığı bu ağır kriz tablosu, Yeni Asya’yı da fazlasıyla etkiliyor.

İadelerdeki artış, sıkıntılarımızın daha da artması anlamına geliyor.

Durumun farkında olan duyarlı okurlarımız, bilhassa geçen haftaki yazımızdan sonra hem bayilerden gazete alma ve dağıtma işini daha sıkı takibe almak, hem de e-gazeteye abone olmak ve bulmak için harekete geçtiler.

Keza bazı mahallerimizde elden dağıtımı organize edip, gazeteyi okurlarımıza tek tek ulaştırma gayretine girdiler.

Bu fedakâr ve hamiyetli okuyucularımıza çok teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

Ve gazetemize ulaşamayanların, aşağıdaki numaralardan Abone-Dağıtım Birimimizi aramalarını tekrar hatırlatıyor ve rica ediyoruz:

GSM: +90 545 599 54 92

WhatsApp: +90 545 599 54 92

Bir ricamız da, imkânı olanların, bayi gazetelerini bırakmamak kaydıyla, e-gazeteye de abone olmaları.

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Kur’anî ilaçlar

Korona salgını yayılırken, bu musibeti hikmet boyutuyla değerlendirmek ve arkaplanındaki derin mana ve mesajları okuyarak maneviyatımızı güçlü tutmak için, Kur’an eczanesinden alınan ilaçları muhtevî Hastalar Risalesi ve Vesvese Bahsi gibi eserleri bu gözle okumanın ve dışarıda moral-tesellî arayan insanlara ulaştırmanın tam zamanı.

Bu düşünceyle söz konusu eserleri geçen haftadan itibaren bir kampanya yaklaşımıyla nazarlara sunmaya çalışıyoruz.

Bilhassa Hastalar Risalesi dağıtmak, rahmetli Kadir Tuncay’ın başlattığı çok önemli bir hizmet alanı ve projesi.

Talip olanlarla daha da geliştirerek devam ettirelim inşaallah.

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Seferberlik

İkinci 50 yıl seferberliğimizin süresi dün doldu. Yoğun ilginiz ve katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Desteğinizle, bu bayrağı hep birlikte ikinci yarım asrımızda da daha yükseklere taşıyacağız inşaallah.