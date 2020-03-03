Dergilerimiz göz bebeğimiz

51. yılına giren Yeni Asya’nın güzide markalarından olan dergilerimiz, renkli muhtevalarıyla yayın hayatına devam ediyor. Birbirinden güzel muhtevasıyla, her sayılarında ayrı ses getiren dergiler, baharı yeni bir kampanya ile karşılıyor. Geçen hafta başlatılan kampanyaya göre aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, gençlerin dergisi Genç Yorum ve üç aylık fikir dergisi Köprü’ye bir yıl abone olanlara, yılların çocuk dergisi Can Kardeş hediye.

Risale-i Nur’un matbuat âlemindeki vazifesini gören Yeni Asya gibi, dergiler de her ay asrın imamı Bediüzzaman’ın sunduğu fikirler ışığında yayın yapan yaparak Risale-i Nur’u topluma sunuyor. Her biri kendi alanında ilgi uyandırıyor. Kısaca bahsedecek olursak;

“Köprü”, Yaşadığımız sosyal, kültürel ve manevî problemlere Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında, akademik bir bakış açısıyla çözümler sunan üç aylık fikir dergisi. Toplumsal olaylara sunulan fikir ve düşüncelerle, adeta insanlar arasında köprü vazifesi görüyor. Farklı başlıklarıyla hâlen dikkat çekmeye devam ediyor. En son ise “Kardeşlik Hukuku” başlığıyla, hak, hukuk ve adaletin teminine çalışıyor. Her yıl düzenlediği makale yarışmalarıyla, gençleri, yazmaya ve analitik düşünmeye çağırıyor.

“Bizim Aile”, her ay aile ve topluma dair birbirinden önemli konulara değinerek topluma ışık tutan aylık kadın aile dergisi. 32 yıldır yayın hayatına devam eden dergimiz, doyurucu muhtevasıyla okuyucularına faydalı muhtevalar sunuyor. Mart sayısında, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin, elli beş yıllık gaye-i hayalim dediği, hâlâ taptaze bir eğitim projesi olan ‘Medresetü’z- Zehra’yı kapağına taşıyor. Fen ilimleri ile din ilimlerinin birlikte verileceği bu eğitim sisteminin, Medresetü’z-Zehra’nın mahiyetini açıklayıcı bir şekilde anlatıyor. Ayrıca tabiî tariflerin verildiği, doğru beslenmenin anlatıldığı, sanat, mutfak, dekorasyon, el işine varana kadar birçok gerekli bilginin yer aldığı “Dağarcık” sayfalarıyla okuyucuların dikkatini çekiyor. Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, bulmaca ve kitaplığımız gibi bölümleriyle de manevî doyuma ulaştırıyor.

“Genç Yorum”, gündemi ebedî gençlik olanların dergisi. 16. yılında gençlere imanî, ahlâkî, sosyal, güncel her konuda aydınlatıyor. Zaman ihtiyarladıkça gençleşen Kur’ân hakikatlerini, Risale-i Nur aynasında okutuyor. Bu ay ki sayısında“San’at ve insan” başlıklı konu ile okurlarıyla buluşuyor. “San’at nedir/ne içindir? İnsanın san’atla ve san’atsal üretimle olan ilişkisi. İnsanlık tarihinde san’atın anlamı ve değeri. San’atın hakikati. Bediüzzaman’ın san’ata bakışı. Son yüzyılda san’atın geldiği nokta” gibi gençleri alâkadar eden faydalı konular yer alıyor. Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen “Nurlu Yorum” bölümü ise dergiyi ayrıca nurlandırıyor. Kültür, sanat, aktüel haberlerin yer aldığı muhtevalar, röportajlar, psikolojiye ait sorulara cevaplar, karikatür ve mizah yazıları, fotoğraf okumalarının yapıldığı bölümler ve “Keçeli” bölümünde birbirinden renkli sayfalarla gençlere güzel muhtevalar sunuyor.

“Can Kardeş” ise, Ülkemizin gelmiş geçmiş en köklü çocuk dergilerinden birisi. 39. yılına “Bismillah” konusuyla girdi, nice çocukları gülümsetti. Sadece çocukları değil, çocukluğa özlem olan herkese hitap ediyor. Dergi, bu ay kapak dosyasını ibadet’e ayırdı. “İnsan ibadet için yaratılmıştır” başlıklı yazıyla çocuklara da küçük yaşlardan alması gereken iman dersini veriyor. Hikâyeler, faaliyetler, sanatsal çalışmalar ve özel haberlerin yer aldığı birbirinden renkli muhtevalarla okurlarını bekliyor. “Uçan Çocuk”, ”Vız Vız Arı” gibi çizgi kahramanların maceralarıyla güldürmeye devam ediyor. Ayrıca bilmece, bulmaca gibi sayfalarla zekâ geliştirmeye yardımcı oluyor.

Evet, bir nevi hakikatleri neşretme vazifesi gören dergilerimiz, istikrarlı bir şekilde yayın hayatlarına devam ediyor. Risale-i Nur’u tanımanın bedeli olarak anlatmak ile vazifeli isek, Risale-i Nur ışığında konuları değerlendiren dergilerimize de o ölçüde değer vermemiz gerekiyor. Bu vesile ile göz bebeğimiz olan dergilerimize sahip çıkalım. Okuyalım, okutalım...

