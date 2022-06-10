Evlilikte mutluluk ve denge

Her insanın temel gayesi mutlu bir hayat sürmektir.

Evlilik de mutlu olmak için, ayrı bir gayret gerekiyor. Kadın-erkek fıtratına uygun davranışları sergiler ve muhafaza ederse, mutluluk kaçınılmaz olacaktır. Allah’ın emri peygamberin kavli ile başlayan evliliklerde, karşılıklı sevgi-saygı ile Allah’ın rızası gözetildiğinde, saadet-i dareyne mazhar olunacaktır inşaallah.

Hiç kimse kusursuz değildir. Muhakkak eksik olduğumuz noktalar var. Önemli olan, bunların farkına varıp değişime açık olmaktır. Eksiklerimizi tamamlama gayretinde olabilmeliyiz. Bu itinayı gösterdiğimizde, daha tesirli ilişkiler kurulacaktır. Bu sadece evliliklerde değil, insanlar arası ilişkilerde de böyledir. Hataları yüze vurmak, kötü sonuçlara götürebiliyor.

Ruh halimize göre bazen düşük modlarda olabiliriz. İyi günde, kötü günde eş olmak, bu durumlarda idare etmeyi gerektiriyor. Bir taraf ateş olduğunda diğer taraf su olmalı. Bunu söylemek kolay elbette. Öfke anında sakinleşmek de bir o kadar zor. Ama mümkün inşaallah. Öfkeyi dizginlemek, orta yolu bularak istikamette kalmak için biraz gayret gerekiyor. Bediüzzaman, zulüm ve haksızlıklara sebep olmamak için gadap ve öfkenin orta yolda, itidalli kullanılması gerektiğini söylüyor. Gereksiz öfkelenmemeli, öfkeli durumlarda kırıcı, üzücü kelimelerden kaçınılmalıdır. Bu durumlarda hadis-i şerifte denildiği gibi abdest almak, yer değiştirmek, susmak tavsiye ediliyor.

Toplumu bozmaya çalışan gruplar, evvela aileden başlıyor. Kişilerin aile içindeki rollerini unutturarak eşlerin arasına büyük engeller koyabiliyor. Sosyal hayatta yorulan fertler, ailelerine zaman ayıramıyor. Tahammül seviyeleri düşüyor. Bu noktada asıl vazifelerimizi unutmadan aile hayatının manevi bir cennet olduğunu hatırlayarak ferahlamak gerekiyor.

Risale-i Nur’da “İnsanın hususan müslümanın tahassungahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır”1 diyor. Bu cennet hayatını malayani işlerle bozmamalı, bizleri muhafaza eden aile hayatımıza sığınmalıyız.

Aile hayatını ayakta tutan ise kadın ve erkeğin rolleridir. Herkes vazifesini layıkıyla yapar, aralarındaki muhabbeti baki tutarsa, birliktelikler mutlu mesut devam eder. Evi alakadar eden işlerde, çocuk bakımında anne babanın yardımlaşarak ilerlemesi aile birliği açısından önemlidir. İhtiyaç halinde eşlerin birbirine yardım etmesi, evlilikte dayanışma ve kaynaşma duygularını artırır. Her iki taraf için de destek görmek ruhsal, fiziksel sağlık için gerekiyor. Hz. Aişe (ra), Peygamberimizin (asm), kendi işini kendi görmekten hoşlandığını söyler. Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur: ‘Her mümin taşıyabiliyorsa kendi yükünü kendi taşısın’ derdi.”2

Eşleri bir şeyleri yapmaya zorunlu tutmak ile güzellikle, nazikçe destek olmak arasında epey fark var. Bazen sadece yumuşak sözler ile yanında olmak bile yetebiliyor. İnsan acizdir, daraldığı zamanlarda bir çift tatlı söz, sıcak bir bakış arıyor. Bu davranışları göstermek eşler için vicdani bir sorumluluktur. En esaslı hasleti sadakat ve emniyet olan kadınlar, yeterli ilgi ve muhabbeti aldıklarında yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Bu noktada hanımların hakkını gözetmek gerekir. Erkekler de aynı şekilde ilgi ve sevgiye muhtaçtır. Ancak himaye ve merhameti gereği ilk adımı attığında iki taraf da memnun olacaktır. Kadın için emniyetli bir ortam oluşturan bu durum hürmet ve sadakati getirecek, aileler böylece huzurun kapısını açacaktır.

Mutlu bir yuva kurmak ve bunu ebedi alemlere götürmek, büyük fedakârlıklar istiyor. Erkek-kadın bellli olgunluğa ve ehliyete sahip olduklarında bu yolculuğa çıkmalıdır. Sabır ve gayret ile devam ettiğinde neticesi de inşaallah Cennet oluyor. Aile fertleri hürmet, muhabbet, sadakat, saygı, şefkat ve merhamete sıkı sıkı sarılırsa, evlilikler mutlu mesut ebediyete ulaşacaktır.

Dipnotlar:

1) Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, s. 326.

2) Tirmizi, Şemal-i Şerif Tercümesi, s. 295.