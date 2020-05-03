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3 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Müfritane irtibat

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
03 Mayıs 2020, Pazar
Günlerdir devam eden karantina süreci pek çok hayırlı işlere vesile oldu.

Hakikî kardeşlerimizle zamanın ve mekânın kısıtlayamadığı muhabbetler ile, manevî irtibatlar yakalıyoruz. “Mabeynimizde münasebet manevî, ruhî, hakikî olduğu için zaman ve mekân müdahale etmez” 1 sırrını müşahede ediyoruz. Belki rahat bir zamanda kuramadığımız dostane rabıtaları, bu günlerin bereketiyle kuruyoruz. Meğer aramızdaki bağlar ne kadar kuvvetliymiş, hiçbir engel tanımıyor. Bu zor zamanlarda bize dayanak oluyor. İşte Üstad Bediüzzaman bu yüzden müfritane irtibat diyor. Herşey de ölçü verirken, aramızdaki muhabbette sınır tanımıyor. Bu hakikati gerçekten yaşamak gerekiyor. Demek bizim her şeyden ziyade bu birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Okuyarak birbirimize kuvvet, teselli ve ferah vermeye ihtiyacımız var.

“Aziz, sıddık kardeşlerim; 

Bu dünyada, hususan bu zamanda, hususan musîbete düşenlere ve bilhassa Nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere karşı en tesirli çare, birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve-i mâneviyesini takviye etmek ve fedakâr hakikî kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır.” 2

Elhamdülillah ki, Bediüzzaman musîbetlerden kurtulmanın reçetesini veriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde daha çok okumalıyız. Bizler de bu zorlu günleri bu hakikatleri yaşamakla güzelleştirebiliriz. Engeller çoğaldıkça artan derslerimizin bizlere şevk vermesi gerekiyor. Neredeyse haftanın her günü sabah akşam derslerimiz devam ediyor. Derslere birkaç kardeşle temsilen gidiyoruz. Dershanemizi açıyor, çevrimiçi yayını başlatıyoruz. Uzak yakın demeden farklı kişilerden dersler istiyor, aktif bir şekilde derslerimizi dinliyoruz. Memleketin çoğu yerinde gerçekleşen diğer çevrimiçi okumalar da manevî kuvvet kazanmamıza vesile oluyor. Bu karanlıklı günlerimizi aydınlatıyor. Meselâ İzmit meşveretinin muvafakatıyla başlatılan hanımlara özel ders programı ile, her gün sabah ve akşam derse katılma imkanı buluyoruz. Doğudan, batıdan, farklı ülkelerden 250’yi aşkın Nur kardeşlerimizle bu vesile ile görüşmüş oluyoruz.

Önce birinci ders yapılıyor. Sonra gazetemizden yazılar okunuyor. İkinci ders ve müdafaalardan bir bölüm okunduktan sonra aşrı şerif ile duâlar ediliyor. Günlerimizi nurlandıran bu gibi programlar, manevi bataryalarımızı dolduruyor, şevkimizi arttırıyor.

Ramazan ile birlikte başlayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan uzaktan okuma programı ile de, buruk sevincimiz şenlendi. Tanıdığımız, tanımadığımız birçok kardeşlerle dört günde üç Risale-i Nur Külliyatı bitirildi, ciddî samimî tesanüdün kerametine sığınılarak duâlar edildi. İnşaallah okunan Hizbü'l Kur'ân, Cevşen'ül Kebir, Zülfikarın son bölümleri, musîbetlerin define, hayırlara vesile olur. "Ramazan-ı Şerifte hayrı birden bine çıkan evradlarımızla meşgul olup ilmi derslerimizle bu cüz'î, geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır.” (14. Şuâ) Programın sonunda ise, herkes okumuş olduğu bölümden bir vecize paylaştı.

Çocuklar, liseli ve üniversiteli gençler için de özel ayrı ders grupları oluşturuldu. Yine bunun gibi memleketin birçok yerinde internet üzerinden yapılan dersler, bizlere büyük şevk veriyor. Müfritane irtibat ile yapılan okumalar, karantina günlerinin güzel ve istifadeli geçmesine vesile oluyor. Âlemimizi genişletiyor, nurlandırıyor. Bediüzzaman’a daracık zindanlarda bahtiyarlığı yaşatan hakikatler, bizi de nurlandıracak inşaallah. 

Dipnotlar:

1) Barla Lâhikası, İstanbul, 2019, s.450.

2) Şuâlar, İstanbul, 2019,  s. 619.

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