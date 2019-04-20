"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Gençlerle Başbaşa

Kübra ÖRNEK
20 Nisan 2019, Cumartesi
Geleceğe ümit olan gençlerin gayretsiz, himmetsiz, gayesiz yaşamasına tepkisiz kalmayan Ali Fuat Başgil, “Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlayarak geçirir” diyerek, gençleri çalışmaya teşvik ediyor.

Hayatıyla, verdiği mesajlarla gençlere gayret aşılayan bir şahsiyetten bahsetmek istiyorum. Gençliğinde zorlu yollardan geçmiş, inancıyla başarıya ulaşmış bir dâvâ adamı. Bediüzzaman’ın da dostu olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil. 

Edindiği tecrübeleri, yazdığı “Gençlerle Başbaşa” kitabıyla  anlatıyor. Arkasında bıraktığı eser, gençleri bunalımdan kurtararak, cesaret ve irade kazandırıyor. 100 temel eser arasında olarak, her gencin kütüphanesinde bulundurması gereken bir kitap. Sadece genç ve tecrübesiz çıraklara yazıldığı ifade edilse de, olgun ve tecrübeli ustaların ihtiyaçlarına da cevap veriyor.  Birikimlerini, kazandıklarını sade bir üslûpla anlatarak, ufkumuzu açan şahsiyetlerden ders almakta fayda var.

Yaptıkları ile başarının anahtarını veren Ali Fuat Başgil, “okuyucum, genç arkadaşım, yolcum” diyerek verdiği mesajlar, samimi gönüllerde yerini alıyor. Sohbet havasında geçen kitabın başındaki ifadeler, eserin    mahiyetini izah ediyor: “Yolcum! Ben sana bu esercikte muvaffakiyet diyarının yolunu göstereceğim. Sen istersen, ondan ötesine kendin gidebilir ve özlediğin saadeti bulabilirsin.” Evet hepimiz özlenen saadete ulaşma arzusu içerisindeyiz. Unutmayalım ki, saadet ülkesine ulaşmak için, muvaffakiyet diyarını aşmamız gerekiyor. 

 İnsanın içinde çalışma isteği uyandıran bir kuvvet olmazsa, muvaffakiyet zorlaşır.  Bu isteği uyandıran gayreti aşılayacak bir rehber olması gerekir. Gençlerimizin çoğunun usanıp bezmesinin, cesaretinin kırılıp yarı yolda kalmasının sebebi, yol gösterecek kişilerin olmamasıdır. Çalışıp öğrenmenin yolunu bilse ve manevî açıdan destek alsa elbette muvaffakiyete ulaşacaktır. Gençlerin büyük sorunu bu destek ve ilgiyi görememekten geliyor. Maalesef bu durum şevki kırıyor, gayreti de söndürebiliyor. Bu yüzden her bir genç, muhtaç olduğu manevî desteği kendisinde arayıp bulmaya mecburdur.  

Bu yolda önümüze çıkan tehlikeler de var. Bunlardan en önemlisinin tembellik olduğunu söylüyor Başgil. Ve diyor ki: “Eğer tembel isen ve tembelliğin uzvî bir hastalıktan ileri gelmiyor da ruhî bir gevşeklik, uyuşukluk, üşengeçlik, hoppalık ve havailik şeklinde ise, iradeni kullanmak suretiyle muvaffakiyetinle bu düşmanını yenebilirsin.“

İrade, düşündüğümüz şeyleri hayata geçirme konusunda bize yardımcı olan kontrol mekanizmasıdır. Bizi tembellikten kurtararak, muvaffakiyet kazandıran imtiyazlı bir kuvvettir. Şuur ile farkında olarak irademize sahip çıkabiliriz. Bilgisi az olan insanlar bile, iradesini kontrol ederek muvaffakiyete ulaşabiliyorlar. Çünkü başarı, gayretin meyvesi olarak her şartta verilecek bir mükâfattır. 

İyilik noktasında iradeli olabiliyorsak, korkmamalıyız. Terbiyeli bir iradenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zekâ yoktur.  Başgil’in dediği gibi: “İnsan zekâsı ve bilgisiyle değil, ancak iradesi ile insandır.” 

Geleceğe ümit olan gençlerin gayretsiz, himmetsiz, gayesiz yaşamasına tepkisiz kalmayan Ali Fuat Başgil, “Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlayarak geçirir” diyerek, gençleri çalışmaya teşvik ediyor. Ancak irade terbiyesi  ve nefis mücadelesini yapan gençler, muvaffakiyete ulaşacaklardır. Yaşantısıyla bizlere yol gösteren Ali Fuat Başgil’e, bu vesileyle, rahmet duâlarını gönderiyoruz. Yol gösterecek bir gençlik geçirmek duâsıyla.

Okunma Sayısı: 510
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.