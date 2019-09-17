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17 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Gençlik damarı

Kübra ÖRNEK
17 Eylül 2019, Salı
“Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür. Akıbeti görmez”1 diyor Üstad Bediüzzaman.

İnsan, hazır bir dirhem lezzeti, gelecekteki çok lezzetlere tercih edebiliyor. Kaybettiğini göremeyen hisler, körleştiğinde her türlü sefalete girbiliyor. Bu noktada akıl, kalp ve vicdanı beraber çalıştıracak sağlam bir irade programına ihtiyaç vardır. Küçük yaşlardan verilen manevi çekirdekler, gençliğin his dünyasını nemalandırarak kemalata vesile olabiliyor. Sağlam atılan temeller, güçlü zeminlere ulaştırıyor.

İnsan, aklı ve vicdanı itibariyle insandır. Fıtratına konulan his ve hevesler doğru kullanılmazsa, nebati ve hayvani duyguların tesirinde kalabilir. Gençlik de hislerin yoğun olduğu bir dönem olarak, dikkat gerektiriyor. Duygular, kontrolsüz kullanıldığında, akıl devre dışı kalarak hislere esir olabiliyor. Gençlik damarının yıkıcı etkilerinden kurtulmak için, İslami eserlere ihtiyaç var. Ancak sağlam bir iman ile, hissiyatlar terbiye edilir. Bediüzzaman bunun farkında olarak, bu tehlikeye karşı uyarıyor:

“İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanca davranıp, iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, Risale-i Nur’un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kılıçlarıyla mukabele etmeleri çok lüzumludur. Yoksa o biçare genç, hem dünya istikbalini, hem mesud hayatını, hem ahiretteki saadetini ve bâki hayatını azaplars, elemlere çevirip mahveder. Suistimal ve sefâhetle hastahanelere ve hissiyatın taşkınlıkları ile hapishanelere düşer. Eyvahlar, esefler ile ihtiyarlığında çok ağlayacak.”1

Toplumun üçte birisinin gençlerin oluşturduğunu düşünürsek, gençliğin önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Bu hususta gençlerimizi çağın küfür ve zulmetinden muhafaza edecek tedbirler almak gerekir. 

Eğitimin dörtlüsü olarak kendini gösteren irade, zihin, duygu ve latife eğitimi, gençlik için de önemli bir müfredat oluşturur.  Tehlikeli vartalardan kurtulmak için, gençlikte yoğun yaşanılan hislerin de muhakkak eğitilmesi gerekir. His odaklı yaşamanın verdiği zararlardan ancak bu şekilde korunabiliriz. İnancı zedeleyen bu vartalara karşı manevi vitaminler diyebileceğimiz uygulamalar olmalıdır. Gençlerin Eğitiminde imani esasların önemini şu sözlerden anlayabiliriz: “Bir milletin gençliği ne zaman Kur’an ve ondan lemaan eden ilimlerle techiz ve tahkim edilmiş ise, o vakit o millet terakki ve teâli etmeğe başlamıştır.” Gençlikte, iman ve İslâmiyet ihtiyacıyla yanan ruhlar Kur’an’ın feyziyle nurlanıyor.

Gençler, elbette his ve gönül dünyasına da aşina olmalıdır. His ve heyecan, gençliğin faaliyet hayatında önemlidir. Gençlikteki hareketi aksiyona dönüştürmek için, hissiyatlara uygun meşgaleler seçilirse, gençleri aktif olarak hayata kazandırmış oluruz. Kendi değerlerimizin ufkuna koşan, kendi musiki ve melodileriyle coşan, kültür ve manevi değerlerle oluşan bir hayat biçimi model olmalıdır. Eğer bu heyecan, müsbet ve meşru daireye kanalize edilmezse, gayrimeşru yollara çevrileceği aşikârdır. Doğru yola ancak; akıl, kalp ve vicdanın ortada buluştuğu okuma eksenli bir hayatla ulaşabiliriz.  

İnsanın en dinamik olduğu gençlik zamanında, his ve hevesler kontrol edilirse, ebedi bir gençlik elde edilir. Hayatımızdaki hareketi iman enerjisine dönüştürmek için çalışmalıyız. Akıl, kalp ve hislerimizle.

Dipnot:

1) Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s.241

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