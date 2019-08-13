Mekke’de çifte bayram

Sevgi ve saygıyla geçen bayramlar, büyük mutluluklar getiriyor.

Uyandırdığı heyecan, uzakları yakın kılıyor. Nice insanlar, sevdikleriyle görüşerek bulundukları yeri Cennete çeviriyor. Bir de mübarek olan yerlerdeki bayramları düşünelim. Bayram için yer mekan fark etmezken, en kutsal beldelerde bulunarak çifte bayram yapanlar var. Müslümanların günde beş vakit yöneldiği, yeryüzündeki ilk mescit Kâbe’nin bulunduğu, Peygamber Efendimizin (asm) doğup büyüdüğü Mekke’de..

İslamiyette en kutsal şehir olan Mekke, Allah’ın yeryüzündeki evi diye tabir edilir. Bu mübarek beldeye Kurban Bayramı’nda misafir olmak bayramların en güzeli olsa gerek. Duyan, davet eden, nasip eden belli. Gidenler de kuşkusuz en güzel şekilde ağırlanıyor. Orada olan bir yakınımdan duyduğum kadarıyla, hac mevsimi olması sebebiyle müthiş bir kalabalık ve heyecan var. Dünya’nın dört bir yanından gelen müslümanlar, hac vazifelerini eda ediyorlar. Ve inşallah tertemiz bir şekilde arınarak bayram üstüne bayram yaşıyorlar.

Evet henüz hacı olamadım ama kutsal topraklarda soluk almış biri olarak bu duygunun ne kadar güzel olduğunu hissedebiliyorum. Orada gerçekten kendinizi misafir olarak görüyorsunuz. Ve size sunulmuş bir ikram var, bunu gönülden anlıyorsunuz. Daha önce Mekke ziyaretimdeki duygularımı bir yazıya dökmüştüm. Kelimeler kifayetsiz kalıyor gerçekten. O topraklara kavuşmayı Vuslat diye tabir etmiştim. Şimdi ise hasret diyorum. Çünkü tüm güzelliğini gördüğün bir yeri unutamıyorsun. Unutmak zaten istemiyorsun. Sadece derin bir hasret duyuyorsun. Şimdi orada hac vazifesini yapan milyonlarca insan var. İmrenmemek elde değil. Giden yakınlarımızın dualarına ortak olmak, mübarek topraklarda anılmak gönlümüze su serpiyor. Sanki oraya gitmişçesine heyecanlandırıyor.

Müslümanların kıblesi Kabe’de, Kurban Bayramı huşu içerisinde geçiyor. Allah yolunda bir şeyler adamanın mutluluğu yaşanıyor. Yardımlaşma, dayanışma ile paylaşmanın lezzetine varılıyor. Farklı milletlerden gelen milyonlarca Müslüman, bayramlaşmak için Kabe-i Muazzama’da buluşuyor. Arefe günü sabah namazından itibaren okudukları teşrik tedbirlerini, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar sürdürüyorlar. Her farz namazın arkasından birer defa okunan teşrik tedbirini, bizler de bulunduğumuz yerlerden okuyarak bu zikre ortak olmaya çalışıyoruz.Ve en önemlisi hac dolayısıyla yapılan ibadetlerle Allah’a daha çok yakınlaşıyorlar. İşte o zaman hakiki bayram yaşanıyor.

Arafat’ta ve Müzdelife’de vakfe, Mina’da şeytan taşlama ve kurban kesme, Kâbe’yi tavaf etme, Safâ ve Merve tepeleri arasında sa‘y ve farklı mekânlarda icra edilen ibadetlerle hac vazifeleri tamamlanıyor, Allah kabul etsin.

Şimdi dönmelerine az zaman kala, yine doyamamanın hüznünü yaşıyorlar. Ve gidemeyenlere sadece, “Genç yaşta gidin” tavsiyesini veriyorlar. Bu o kadar içten söyleniyor ki, demek ki gerçekten yaş aldıkça zor geliyor. Belki içleri gidiyor, daha fazla ibadet etmek için ama güçleri yetmiyor. İşte o yüzden bize de, en zinde, aktif ve dinamik olduğumuz gençlik zamanının kıymetini bilmek düşüyor. Mekke’yi de gönlümüzün bir köşesine alalım, belki bir gün nasip olur.

Mekke bizim evimiz, kıblemiz. Kıbledeki birlik, gönüllerde de olsun. Bayramınız mübarek olsun.