"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Merhamet

Kübra ÖRNEK
27 Ağustos 2019, Salı
Rahmet’in en büyük tecellisi merhamet. Acımaktan ziyade, rikkatten gelen kalp yumuşaması. Merhamet, insanı insan yapan önemli bir değerdir. Öyle ki eksikliğinde, en alâ mertebede yaratılan insanı, en aşağılara düşürebiliyor. Demek insan, merhamet ile kıvamını buluyor.

“Kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir”1 diyor Üstad Bediüzzaman. Ne kadar da doğru bir tespit. Ne yazık ki, asrımızda bunun en acı örneklerini görebiliyoruz. Merhamet yoksunları, insanlıktan birer birer çıkıyorlar. Ahiret alemindeki asıl hesabı düşünmeden caniliklere devam ediyorlar. Rahmete en fazla ihtiyaç duyacağımız alemde merhametsiz azaplara müstehak oluyorlar. İnsan, merhamet etmekle merhamet buluyor. Bir avuç merhameti kuldan sakınanlar, elbette ki merhamet göremeyecek. 

Peygamber Efendimiz  (asm), merhamet konusu üzerinde önemle durmuştur: “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”, “Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin.”2 İman edenlere rahmet olarak gönderilen Kur’ân da, merhameti tavsiye etmiştir; “Sonra iman edenlerden öyleleri vardır ki, sabrı ve merhameti tavsiye ederler.”3

 Sevgi tohumundan yaratılan bir kâinatı, samimî duygular olan şefkat ve merhametten bağımsız düşünemeyiz.  İnsan da, kâinatın özü olduğundan rahmetin en yüce tecellisine evvela onun ihtiyacı var. İnsanlığın bozulmasıyla merhametsizleşen dünyayı, yeniden onarmak için merhamet tohumlarını vicdanlara ekmeliyiz. Vicdana ekilen her tohum, kalbe yumuşaklık verecek. Ve nihayet vicdanlı her kalbin merhameti, kainatı kuşatarak umumi bir rahmeti tecelli edecektir.  Bediüzzaman’ın samimi talebesi Zübeyir Gündüzalp, bu konudaki tespitlerini söylüyor:  ”Merhamet tohumunu eken, muhakkak huzur ve saadet meyvesini elde eder.”  Ve uyarıyor: “Merhametsizlikten, münekkidlikten kurtulma yolunda ilerle, ey kardeş! Aksi halde, ya yakında ya uzakta, ya dünyada ya ahirette, ya Haktan ya halktan sana adem-i merhamet iner. Zira ‘Men dakka dukka.’ (Eden bulur.)”

Merhamet, hem asayişi temin ediyor hem de sosyal hayatı tesis ediyor.  Risale-i Nur, merhameti vatan ve milleti büyük tehlikelerden koruyan zaruri esaslar arasında sıralıyor. Kalpler, ilahi ritmini bulduğunda toplum tam mânÂsıyla iyileşecektir. Toplumsal bir iyileşme için, merhameti toplumun her bölümüne taşımak gerekir.

Toplumu oluşturan insandır. İnsanlığın ayakta kalması için sevgi ve merhamete ihtiyaç var. Toplumun temelini oluşturan aile hayatından başlayarak, tüm insanlığa ulaşacak evrensel bir yol belirlenmelidir. Merhametin yapıcı etkisini gördüğümüzde, toplum kıvamını bulacak, aradığı huzura kavuşacaktır.

Dipnotlar

1) Bediüzzaman Said Nursi, Şuâlar, s. 508.

2) Buhari, Edeb, 18 - Ebu Davud, Edeb, 58; Tirmizi, Birr, 16. 

3)  Beled Suresi, 17.  A’raf Suresi, 56

Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Açıklama bekliyoruz

    İsrailli bakandan Türkiye'ye karşı önlem paketi

    Hüseyin Avni Sipahi'den Davutoğlu hakkında suç duyurusu

    Han: Pakistan, Keşmir halkını son nefesine kadar destekleyecek

    İran, Macron'un müzakere önerisini reddetti

    BM'den Orta Doğu ülkelerine uyarı

    ABD: Türkiye Mart 2020'ye kadar F-35 için parça üretecek

    Ukrayna krizi çözülmeden Rusya G7'ye dönemeyecek

    İran ve ABD arasındaki buzlar eriyor mu?

    Okullarda bağış adı altında alınan kayıt paraları hakkında soruşturma

    Çanakkale'de 239 düzensiz göçmen yakalandı

    Ekonomi savunmasız durumda

    Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

    'İslâm dünyası ilme dayalı yeni bir uyanış içinde'

    Kadın yolcunun ölümüne sebep olan minibüs şoförü tutuklandı

    Motorin ve benzine zam geldi

    İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil öldü

    G7 ülkelerinden Amazonlar'daki yangının söndürülmesi için 20 milyon avroluk destek

    CHP Akçadağ ilçe binasına silahlı saldırı

    İran Yemen'in kıyılarına 2 savaş gemisi gönderdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Adalet” nalıncı keseri mi?
    Genel

    Açıklama bekliyoruz
    Ahmet BATTAL

    Ey TBMM, görevini yap!
    Cevher İLHAN

    Felâketin siyasette istismarı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bediüzzaman’ın elini öpen ve hizmet eden bahtiyarlardan: Merhum Şeref Abi
    Faruk ÇAKIR

    Finkelstein’ın gözüyle
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İbadet; dünya ve ahiret saadetine vesiledir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.