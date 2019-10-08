Geçen günlerde, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Birleşik Krallık Program Fonu (BEF) desteğiyle “Deneyimli Gazetecilerden Mesleki Farkındalık” atölyesi düzenledi.

Program, mesleğe yeni adım atmış genç gazetecilere kapsamlı bir mesleki rehberlik desteği sağlaması yönünden oldukça verimliydi.

Gazetecilik mesleği, farkındalığı en fazla hissetmemiz gereken mesleklerden biri. İnsanları ayırt etmeden hakkı ve hukuku savunabilecek hassasiyet gerektiyor. Yazılan bir kelimeyle milyonların hakkına girilebiliyor. Bu sebeple gazeteci, gerekirse kendi hakkından vazgeçerek, doğruyu yazabilme cesaretini gösterebilmelidir.

Gazeteciliğe her ne kadar geleneksel bakılsa da, doğru kaynaktan doğru haberler üreten gazetecilere her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Yaptığı işin farkında olan, hak ve hukuka riayet eden, istikrarını ömür boyu sürdüren gazeteciler, hiçbir zaman yeniliğini kaybetmez. Tabi çağımızın ilerlemesinde önemli bir güç olan medya faaliyetlerinin, değişen teknolojiye ayak uydurması gerekiyor. Bilhassa gençler, kendi alanlarında edindikleri bilgiler ışığında, daha fazla okuyarak, araştırarak, yazarak bu değişen zamanı yakalayabilirler. Geçmişin tecrübesiyle, kendi kuvvetlerini birleştirerek, bu hak arayışına destek olabilirler.

Bize bu imkânı veren MLSA’nın düzenlediği atölyede, dört günlük bir süreç geçirdik. Deneyimli gazeteciler ile birlikte önemli konular üzerinde durduk. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen katılımcıların sorularına cevaplar verildi, yeni pencereler açıldı.

İlk olarak, Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz’un sunumuyla, “Merkezin marjinalleşmesi: Ana akım nasıl oluşur?” başlıklı oturum gerçekleşti. Bu konu üzerinde uzun konuşulduktan sonra, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yönetim Kurulu üyesi Kadri Gürsel ile, Günümüz Türkiye’sinde gazetecilik ile ilgili kavram ve terimlerin gerçek anlamlarına değinildi.

Programın ikinci gününde Hürriyet yazarı Sedat Ergin’le Gazetecilikte uzmanlığın önemini konuştuk. Ergin, programa katılanları muhabirlik noktasında teşvik etti.

Sonrasında Gazeteci Ruşen Çakır ile birlikte “Çünkü özgür” sloganıyla öne çıkan Medyascope TV’yi ziyaret ettik. TV’nin yayın yönetmeni olarak yaptığı faaliyetleri anlatan Çakır, Geleneksel gazetecilik ile yeni teknolojileri bağdaştırmanın nasıl mümkün olduğundan bahsetti.

Ertesi gün Sözcü yazarı Çiğdem Toker’in, “Değişen gazetecilik, değişmeyen hakikat: Ekonomi Gazeteciliği” başlıklı oturumu ile devam etti. Programı idare eden Gazeteci Cansu Çamlıbel, New York’taki muhabirlik deneyimleri ile birlikte gazeteciliğin özünü anlattı. Medya ve Hukuk Derneğinin izlediği davalara destek veren Avukat Veysel Ok, dava süreçlerinin nasıl işlediğinden bahsederek, katılımcıların sorularına cevap verdi.

Programın son pazar günü uygulamalı haber takibi yapıldı. İKSV tarafından düzenlenen 16.İstanbul Sanat Bienalinin bir bölümü ziyaret edildi. “Yedinci Kıta” başlığıyla öne çıkan bienal, ekolojiyi farklı açılardan ele alan eserlere ev sahipliği yapıyor. 25 ülkeden 56 sanatçının sergilediği eserler, insanlığın dünyaya verdiği büyük zararın, geleceği nasıl tehdit ettiğini anlatıyordu. Gözlemler yapıldıktan sonra değerlendirmeler yazıldı.

Dört gün süren programımız, gazeteciliğin hakikat mesleği olarak ne kadar önemli bir konumda olduğunu bir kez daha hatırlattı. Deneyimli gazetecilerin katkıları, mesleki açıdan farkındalık oluşturdu.

Hak ve batılın karıştığı bu dehşetli asırda, doğruyu haykıran gazetecilere ihtiyaç var. Hakikat arayışında doğru ve demokrat çizgisi olan deneyimli kişiler sayesinde, daha evrensel bakabilir ve kardeşçesine yaşayabiliriz.

Yeter ki, doğruluktan vazgeçmeyelim.