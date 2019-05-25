İstanbul’da Ramazan geçirenlerin uğrak yeridir camiler.

Özellikle tarihe meydan okuyarak, asırlardır ayakta duranları, daha bir dikkat çekiyor. Yıllanmış taşlarıyla, adeta maneviyat kokan tarihi camilerden, Ramazan ayında daha fazla istifade ediliyor. Nice güzel Ramazanların geçtiği yerlerde oruçlar açılıyor, teravih namazları kılınıyor. Eski Ramazan ruhu yaşatılmaya çalışılıyor. Tarihi değeri büyük camiler, sırayla ziyaret ediliyor. Ancak, İstanbul’un nuru Ayasofya Camii, ne yazık ki hâlâ bir cami olarak ziyarete açılamıyor. Ayasofya, Ramazan’da da mahzun bırakılıyor. Tertemiz alınların olması gereken yerlerde, kirli ayaklar dolaşıyor. Ayasofya, Kur’ân sesinden uzak, sessiz, karanlığa terk ediliyor.

Milletimizin, İslâmiyetin nurunu söndürdüler. Ayasofya’yı kapatarak, açmayarak kurban ettiler. Şerefelerini ışıltısız, minarelerini mahyasız bıraktılar. O ulu mabedin koca minarelerine “Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan” yazamadılar. Ramazan’da Ayasofya Camii’nde hafızların sesiyle Kur’ân’ı dinlemek, teravih namazlarını cemaatle kılmak gerekiyorken, turistik geziler ile manevî ruhunu öldürdüler. Akşam olmadan kapılarını kapatarak mahzun bıraktılar. Ayasofya’yı ancak Müzeler Haftası’nda ücretsiz açabildiler. Yazık olsun. Ayasofya’nın bedeli çoktan ödendi, bilemediler. Arif Nihat Asya bu günleri hissetmiş olacak ki boşuna dememiş:

“Ulu mâbed! Neye hicrâna büründün böyle? Fatih’in devrini bir nebzecik olsun, söyle!

Beş vakit loşluğunda saf saftık,

Dâvetin vardı dün ezanlarda, Seni ey mâbedim!

Utansınlar; Kapayanlar da, açmayanlar da.”

Ayasofya, sadece bir kiliseden, sıradan bir camiden ibaret değil. Peygamberimizin (asm) hadislerle müjdelediği fethin sembolü. “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” 1

Ayasofya, aynı zamanda hâkimiyet sembolüydü. İstanbul’a kim hâkim ise, Ayasofya’nın tapusu da onun üzerineydi. Ayasofya’nın statüsü, Fâtih’in İstanbul’u fethiyle değişti. 29 Mayıs 1953’te fethedilen Ayasofya, fetih sembolü olarak camiye çevrildi ve Fatih Sultan Mehmed’in Vakfiyesi’ne bağlandı. Yani İstanbul’un zaferini taşıyor Ayasofya. Belki de manasını anlayamadığımız için açılamıyor, camiler ile kıyaslanıyor, müze olarak gösteriliyor. Halbuki söz sahibi olarak Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya Camii’nin maksatından başka gayeye değiştirilmesine katiyen karşı olmuştur. 2

Evet Ayasofya, milletin talihini açacak bir anahtardır. İslâm nişanını, Ramazan gibi mübarek bir ayda ve diğer bütün zamanlarda ibadete kapalı olarak görmek istemiyoruz. Mihrabı, şerefeleri minareli doldurmalıyız. Ezanla dirilen ruhu, namaz ile uyandırmalıyız. Ve tabiî ki, ecdadımızın emaneti olan Ayasofya’yı, millî ve manevî değerlere sahip gençler olarak başıboş bırakmamalıyız. Namaz kılınmasa da manevî ruhunu etkileyecek duâlar ederek, büyük mabedimizin manasını her an diri tutmalıyız.

İstanbul’un fetih yıl dönümü yaklaşırken, bu vesileyle Ayasofya’yı hatırlamış olalım. İnşaallah, Ayasofya Camii diğer bütün camiler gibi Ramazan ruhunu yaşayacak.

Kahraman milletin ebedî medar-ı şerefi olan Ayasofya’yı, beşyüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirme gayesinde olan Bediüzzaman Said Nursî, müjdeyi veriyor:

“Ayasofya, Hıristiyanlığın İslâmiyete devir ve tesliminin bir âbidesidir. Kilise iken camiye çevrilmiştir, inşaallah yine cami olacaktır.” 3

Dipnotlar:

1) Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335; Buharî, et-Tarihu’l-Kebir, I, 81; et-Tarihu’s-Sağîr, I, 306; el-Bezzâr, el-Müsned, el-Müsned, c. II, s. 308; Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, II, 38; Hakim, Müstedrek, IV, 422; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, VI, 219.

2) Fatih Sultan Mehmed Hân, Ayasofya Vakfiyesi, 1 Haziran 1453.

3) N. Şahiner, Son Şahitler, c. 2, s. 110.