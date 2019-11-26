Söz asrın tabibinde

Geçtiğimiz Pazar günü Konya'da gerçekleşen “Risale-i Nur ve Tıp” kongresine İstanbul Yeni Asya okuyucuları olarak katıldık. Program bol istifadeli ve şevkli geçti.

Bediüzzaman'ın gaye-i hayali olan fen ve din ilimlerinin meczedilmesinin bir parıltısı olarak gördüğümüz bu program, bizi epey heyecanlandırdı. Nihayetinde asrın tabibi, her konuda olduğu gibi çağın önemli bir alanı olan tıp konusunda da mesaj verecekti.Bu yüzden zor, meşakkat demeden yollara koyulduk. Böyle bir konuyu "Ne olursan ol yine gel" diyerek insanlığa kucak açan Mevlânâ'nın şehrinde yapmak da ayrı bir anlamlı oldu.

Pazar sabahı erken saatlerde Konya'daydık. Bu sayede Mevlânâ Hazretleri'nin türbesini de ziyaret ettik. Yine Konya Üçler Mezarlığında bulunan Bediüzzaman'ın kardeşi Abdülmecid Nursi ve Nur Talebesi ağabeyimiz Halil Uslu'ya da rahmet dualarını gönderdik.

Öğle vaktine yaklaştığımızda Kongrenin gerçekleşeceği yere geçtik. Türkiye'nin her yerinden gelen değerli dostlarımızla görüşme imkanı bulduk. Bizi ayakta tutan, güç veren şevkimizi tazelemiş olduk. Salon hemen dolmaya başladı, davetlilerin bazısı programı ayakta izlemek durumunda kaldı.

Kongreye katılan akademisyen ve araştırmacılar, çağımız insanının maddi ve manevi hastalıklarına Kur'an eczahanesinden reçete verdiler. Risale-i Nur’un tıp yaklaşımları ele alınarak hazırladıkları sonuç bildirilerini sundular.

Asrımızın manevi problemlerine psikolojik reçeteler sunan Bediüzzaman’ın Risale-i Nur’da kimsin, necisin nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun gibi fıtri sorularla insana kendisini tanıttığını ve bu sayede kaygı veren olumsuz düşünceleri söndürerek ruh sağlığını koruduğunu söylediler.

Son zamanlarda tüm dünyada psikiyatri alanında din ve maneviyat konularına ilginin arttığı ve psikiyatrik hastalıklarda ilaç tedavisi yanında Risale-i Nur’un da elmas kıymetinde bir terapi verdiği vurgulandı. Ve asıl hastalığın ebedi hayatımızı etkileyen günahlar olduğu hatırlatıldı. Allah’ı tanımamak, ahireti bilmemek, günahlara dalmak maddi hastalıklardan daha dehşetli manevi hastalıklardır. Bu manevi hastalıkların tedavisinin ise kalp, ruh ve aklın tahkiki imanla nurlanmasıyla mümkün olduğu söylendi. Sağlıklı bir hayatın, dengeli ve düzenli bir beslenme ihtiva eden Sünnet-i seniyye prensiplerine riayet etmekle mümkün olduğuna dikkat çekildi.

İyi olmak ve pozitif yaklaşımların da insanın sağlığında önemli etkisi olduğu konuşuldu. Sağlıklı olmak; ruh, beden ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Materyalist fen ve felsefeden gelen bakış açısı, ruhu aç bırakarak ruh ve beden sağlığını bozduğu, bundan dolayı sebebi belirlenemeyen beden hastalıkları ortaya çıktığı, tedavisinin de imani bir bakış açısı ile mümkün olduğu vurgulandı.

Ve şuan asrımızın büyük bir sorunu olan, gençliğin imanını tehdit eden ateizm ve deizm gibi manevi hastalıkların tedavisinin, Risale-i Nur'un yaratılış hakikatine bakışı, bilim ve sanat dili de kullanılarak toplumun geneline aktarılmasıyla mümkün olduğuna dikkat çekildi. Evet Risale-i Nur, dinsiz felsefenin varlıkların tesadüfen, kendi kendine veya tabiat tarafından icat edildikleri şeklindeki hezeyanlarını çürütüyor ve her şeyin Allah’ın idaresinde olduğunu ispatlıyor.

Asrın tabibi, dünya ve ahiretimizi etkileyen maddi ve manevi hastalıklarımıza tedavi yolları sunuyor. Bize istikamet üzere bir ömrü temin eden Kur’an’a ve manevi tefsiri olan Risale-i Nur’a sımsıkı sarılırsak, ebedi sıhhatimize kavuşacağız inşaallah.