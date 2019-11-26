"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Söz asrın tabibinde

Kübra ÖRNEK
26 Kasım 2019, Salı 11:21
Geçtiğimiz Pazar günü Konya'da gerçekleşen “Risale-i Nur ve Tıp” kongresine İstanbul Yeni Asya okuyucuları olarak katıldık. Program bol istifadeli ve şevkli geçti.

Bediüzzaman'ın gaye-i hayali olan fen ve din ilimlerinin meczedilmesinin bir parıltısı olarak gördüğümüz bu program, bizi epey heyecanlandırdı. Nihayetinde asrın tabibi, her konuda olduğu gibi çağın önemli bir alanı olan tıp konusunda da mesaj verecekti.Bu yüzden zor, meşakkat demeden yollara koyulduk. Böyle bir konuyu "Ne olursan ol yine gel" diyerek insanlığa kucak açan Mevlânâ'nın şehrinde yapmak da ayrı bir anlamlı oldu. 

Pazar sabahı erken saatlerde Konya'daydık. Bu sayede Mevlânâ Hazretleri'nin türbesini de ziyaret ettik. Yine Konya Üçler Mezarlığında bulunan Bediüzzaman'ın kardeşi Abdülmecid Nursi ve Nur Talebesi ağabeyimiz Halil Uslu'ya da rahmet dualarını gönderdik.

Öğle vaktine yaklaştığımızda Kongrenin gerçekleşeceği yere geçtik. Türkiye'nin her yerinden gelen değerli dostlarımızla görüşme imkanı bulduk. Bizi ayakta tutan, güç veren şevkimizi tazelemiş olduk. Salon hemen dolmaya başladı, davetlilerin bazısı programı ayakta izlemek durumunda kaldı.

Kongreye katılan akademisyen ve araştırmacılar, çağımız insanının maddi ve manevi hastalıklarına Kur'an eczahanesinden reçete verdiler. Risale-i Nur’un tıp yaklaşımları ele alınarak hazırladıkları sonuç bildirilerini sundular.

Asrımızın manevi problemlerine psikolojik reçeteler sunan Bediüzzaman’ın Risale-i Nur’da kimsin, necisin nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun gibi fıtri sorularla insana kendisini tanıttığını ve bu sayede kaygı veren olumsuz düşünceleri söndürerek ruh sağlığını koruduğunu söylediler. 

Son zamanlarda tüm dünyada psikiyatri alanında din ve maneviyat konularına ilginin arttığı ve psikiyatrik hastalıklarda ilaç tedavisi yanında Risale-i Nur’un da elmas kıymetinde bir terapi verdiği vurgulandı. Ve asıl hastalığın ebedi hayatımızı etkileyen günahlar olduğu hatırlatıldı. Allah’ı tanımamak, ahireti bilmemek, günahlara dalmak maddi hastalıklardan daha dehşetli manevi hastalıklardır. Bu manevi hastalıkların tedavisinin ise kalp, ruh ve aklın tahkiki imanla nurlanmasıyla mümkün olduğu söylendi. Sağlıklı bir hayatın, dengeli ve düzenli bir beslenme ihtiva eden Sünnet-i seniyye prensiplerine riayet etmekle mümkün olduğuna dikkat çekildi.

İyi olmak ve pozitif yaklaşımların da insanın sağlığında önemli etkisi olduğu konuşuldu. Sağlıklı olmak; ruh, beden ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Materyalist fen ve felsefeden gelen bakış açısı, ruhu aç bırakarak ruh ve beden sağlığını bozduğu, bundan dolayı sebebi belirlenemeyen beden hastalıkları ortaya çıktığı, tedavisinin de imani bir bakış açısı ile mümkün olduğu vurgulandı.

Ve şuan asrımızın büyük bir sorunu olan, gençliğin imanını tehdit eden ateizm ve deizm gibi manevi hastalıkların tedavisinin, Risale-i Nur'un yaratılış hakikatine bakışı, bilim ve sanat dili de kullanılarak toplumun geneline aktarılmasıyla mümkün olduğuna dikkat çekildi. Evet Risale-i Nur, dinsiz felsefenin varlıkların tesadüfen, kendi kendine veya tabiat tarafından icat edildikleri şeklindeki hezeyanlarını çürütüyor ve her şeyin Allah’ın idaresinde olduğunu ispatlıyor.

Asrın tabibi, dünya ve ahiretimizi etkileyen maddi ve manevi hastalıklarımıza tedavi yolları sunuyor. Bize istikamet üzere bir ömrü temin eden Kur’an’a ve manevi tefsiri olan Risale-i Nur’a sımsıkı sarılırsak, ebedi sıhhatimize kavuşacağız inşaallah.

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da hastanın 2 bebek ağırlığındaki böbreği alındı

    Trump'ın azil soruşturmasında son durum?

    Hong Kong'da protestocular polis kuşatmasında 10'uncu güne girdi

    Gürcistan'da tansiyon düşmüyor

    Arnavutluk 6,4'le sallandı
    📷

    Asrın Tabibinden Kur'ani Reçeteler

    ‘Göle su doldursanız ancak havuz olur’

    Doktorların gözü dışarıda

    Somut belge yoksa iltisak ve irtibat olmaz

    İstihdam azaldı

    Yahudi aileden Müslüman kadına teşekkür

    Kalp kırmaya değer mi?

    Rasulayn'da yeni tüneller bulundu

    Irak'ın Zikar şehrinde valilik binasını ateşe verildi

    Ermeni tasarısına Beyaz Saray freni

    'Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok'

    İlk ara tatil sona erdi

    Hong Kong'da demokrasi zaferi
    📷

    Tıp, insana kendisini tanıtıyor

    EYT mağduriyeti

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Adaleti tesis et, ekonomi düzelir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Urfa ve Adıyaman izlenimleri
    📷
    Genel

    Asrın Tabibinden Kur'ani Reçeteler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zelzele, kader, akıl, tedbir...
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’da umum dertlerimize şifalar vardır
    Ahmet BATTAL

    Köprü Dergisi makale yarışması
    Cevher İLHAN

    Neden İncirlik Üssü gündeme getirilmiyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Beşer aklı Kur’an’ı ne zaman kabul eder?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.