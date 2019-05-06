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6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Dünyada İslam Mühürleri - Mavi Cami

Kübra ÜNÜVAR
06 Mayıs 2019, Pazartesi 01:24
DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Sabırsızlıkla beklediğimiz 11 ayın sultanı, ‘Ramazan Ayı’ sonunda geldi çattı. Kalplerimizin huzur dolduğu bu ayda, ruhlarımızı da ufak keşiflerle doyurarak bu mübarek ayı maddî manevî en güzel şekilde doyuralım. O halde ruhumuzu serbest bırakıp ilk durağımız olan “Afganistan Mavi Cami” ye doğru yol alalım.

Mezar-ı Şerif şehri

Araştırma yaparken bu caminin verdiği manevî hava sanki kendinizi oradaymış gibi hissettiriyor. Cami Afganistan’ın Mezar-ı Şerif şehrinde yer alıyor. Mezar-ı Şerif, Afganistan’ın kuzeyinde ve Balkh’in on beş kilometre doğusunda yer alan bir şehir. Ayrıca bu şehir ünlü karakul postunun merkezi haline gelmiş durumda. Öte yandan güzel Türkmen el halısının da dünya pazarına gittiği merkezlerden biridir. Şehir Hazret-i Ali İslâm dünyasının dördüncü halifesinin mezarı burada bulunduğu inancı için meşhurdur. Hazret-i Ali 661 senesi Bağdat’a yakın Kufe şehrinde şehadete ermiştir. Şehadetinden sonra naaşı defnedilmemiş, bunun yerine peykerini beyaz bir deveye yükleyerek deve yorulana kadar takip ederek, devenin durduğu yere defnetmeyi planlamışlardır. Böylece devenin yorulup durduğu yere defnetmişlerdir. Uzun yıllar boyunca da Hazret-i Ali’nin mezar yeri bulunamamış. Sonunda Selçuklu Sultan Sancar tarafından keşfedilip ve 1136 yılında mezarı bir türbe şekline getirilmiş.

Hz. Ali’nin mezarı burada

Cami, hem Afgan halkı hem gelen ziyaretçiler için oldukça mühim. İlginç bir bilgi ise, Hazreti Ali’nin mezarı keşfedilmeden önce Mezar-ı Şerif diye bir şehir yokmuş. Yani mezarın keşfi ile etrafı yavaş yavaş şehre dönüşmeye başlamış. Hazreti Ali’nin ziyaretgâhı bütün Afganlar için kutsal ve saygı duyulan ilk önemli yerdir. Hazreti Ali’nin mezarı Afganistan’da olduğuna dair 9 tarihî kitabı var ayrıca müzesinde deliller bulunuyor. Hazreti Ali’nin mezarı araştırıldığında İngilizce kaynaklarda Mavi Cami diye geçiyor ve muhteşem mimarlık tarzı ile Afganistan’ın ünlü turizm yerlerinden biri haline gelmiş durumda. Cami, 20. yüzyılın ortalarında restore edilmiş ve Afganistan’ın en iyi korunmuş tarihî yerlerinden biridir. Bilgilere göre Hazreti Ali’nin Türbesi Necef şehrindedir, ama Hazreti Ali’nin döneminde hilâfet savaşlar dolayısıyla Horasanlı Abu Müslim vasıtasıyla geçici olarak Hazreti Ali’nin mezar yeri Horasandaki Belh ya da Kubatulislâm şehriyle değişmiştir.

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