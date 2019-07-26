1 milyon çocuk kitapla buluşacak

Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen sosyal girişimcilik projesi “1 Milyon Kitap”, doğduğu anda bebeklerin, zihnigelişimlerini destekleyecek kitaplarla buluşturacak.

Türkiye’de her yıl doğan 1 milyon 300 bin çocuğun yaklaşık bir milyonu dünyaya geldiği anda kitaptan mahrum. Evlerinde çocuklarına kitap okumak için zaman ayıran anne - babaların oranı ise yalnızca yüzde 20. Yani her beş ebeveynden sadece biri çocuğuna kitap okuyor. Araştırmalara göre kitaptan mahrum büyüyen çocukların beyin gelişimi ve okula hazırlık durumları olumsuz yönde etkileniyor.

Kitaptan yoksun dünyaya gelen çocuklar için Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen sosyal girişimcilik projesi 1 Milyon Kitap, doğduğu anda bebeklerin, zihnî gelişimlerini destekleyecek kitaplarla buluşmasını hedefliyor. Çocukları geleceğe hazırlamak, beyin ve zihnî gelişimlerini desteklemek için özellikle ilk 36 ayda yapılması gereken en temel uğraşın kitap okumak olduğunu belirten Selçuk Şirin; “Ne yazık ki Türkiye’de 1 milyon evde ya hiç kitap yok ya da çocukların okuyabileceği bir kitap bulunmuyor. Oysa ki çocukların zihinsel gelişimi ve okula daha iyi hazırlanmaları için ebeveynler olarak yapmamız gereken en temel uğraş onlara kitap okumak. 1 Milyon Kitap uzun yıllardır hayalini kurduğum bir proje. Kitaptan yoksun doğan 1 milyon çocuğun geleceğini şekillendirecek. Nasıl bir eve doğdukları, maddî olanakları veya sosyal yapıları ne olursa olsun, çocuklar okula daha hazır bir şekilde başlayacak. En azından bugünden itibaren Türkiye’de doğan çocuklar, yarına çok daha iyi bir şekilde hazırlanmış olacak.” diyor.

Proje nasıl İşleyecek?

1 Milyon Kitap, bir sosyal girişimcilik projesi olarak hayata geçiyor. Bu amaçla yalnızca bu projeye özel olarak geliştirilen 6 kitaplık set, sadece 1milyonkitap.com üzerinden satışa sunulacak. Satılan her bir set karşılığında ücretsiz bir set kitap da ihtiyaç sahibi bir aileye gönderilecek. 1milyonkitap.com üzerinden yapılan satışlardan ise telif ya da herhangi bir kalemde gelir elde edilmeyecek.