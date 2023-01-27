Edirne’deki tarihi Dar’ül Hadis Camisi’nde, her yıl “Üç Aylar”ın ilk cuma günü icra edilen “1001 Hatim Duası” yapıldı.

Osmanlı’dan bu yana devam eden Sultan II. Murat Han tarafından başlatılan “1001 Hatim Duası” geleneği Edirne’de asırlardır sürüyor. Asırlık gelenek için okunan binlerce hatmin duası, Edirne ve çevre illerden gelenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Dar’ül Hadis Camisi İmamı Doğa Erkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç ayların tüm dünyaya huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Erkol, asırlık “1001 Hatim Duası” geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.