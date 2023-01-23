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24 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

15 ülkede tanıtılacak

23 Ocak 2023, Pazartesi 17:00
Türk fındığı, Giresun Ticaret Borsasınca hazırlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi çerçevesinde hedef pazarlar arasındaki 15 ülkede tanıtılacak.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Türkiye’nin dünyanın en önemli fındık üreticisi ve ihracatçısı olduğunu söyledi. Ülkenin bu konumunun korunması ve daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bölük, borsa olarak bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Bölük, Türkiye’nin fındık ihracatının artırılması amacıyla hazırladıkları UR-GE projesinin Ticaret Bakanlığınca desteklendiğini ifade etti.

“Yeni pazarların peşinde koşuyoruz”

Fındıkta yeni pazar bulmanın önemine işaret eden Bölük, “Fındık ticareti yapan, fındıkla iştigal eden herkes, ‘Fındığı daha fazla nerede ve ne şekilde değerlendirebiliriz?’ diye kafa yoruyor. Biz de bu yönde çalışmalar yürütüyoruz, yeni pazarların peşinde koşuyoruz.” dedi.

AA

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