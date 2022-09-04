166 yıllık şamdanlara bakım

Milli Saraylar Başkanlığına ait koleksiyonlar arasında yer alan, zarafetiyle göz kamaştıran aydınlatma araçlarının bakım ve restorasyonları, Milli Sarayların uzman avize ekibi tarafından yapılıyor.

Dolmabahçe Sarayı’nın Harem Bölümü’nde periyodik şekilde devam eden çalışmalarla 166 yıllık kristal şamdanlar, tek tek elden geçirilerek gelecek nesillere aktarılıyor. Tarihe ışık tutan avize ve şamdanlar, saray ve kasırları adeta aydınlatma müzesi haline de getiriyor. Şamdanlara ve yapılan bakıma ilişkin açıklamada bulunan Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Güller Karahüseyin, Mavi Salon’daki 4 kristal şamdanın İngiliz F. & C. Osler imzasını taşıdığını söyledi. AA

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