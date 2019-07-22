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22 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

455 yıllık Kur’ân’a restorasyon

22 Temmuz 2019, Pazartesi
Cildi keçi derisi ve sıvama altın ile hazırlanan 455 yıllık Kur’ân-ı Kerîm, restorasyonun tamamlanmasının ardından meraklıların ilgisine sunulacak.

Millî Saraylar envanterine kayıtlı eserin cilt restorasyonu, Millî Saraylar İdaresi Cilt Atölyesi Kurucusu mücellit Ahmet Kurnaz tarafından yapılıyor. Restorasyonu tamamlanmak üzere olan Kur’ân-ı Kerîm, arşiv kayıtlarına göre saraya Sultan 2. Mahmut’un eşlerinden Dilseza Başkadın Efendi’nin ikinci odacısı Nadire Kalfa tarafından 1 Temmuz 1816’da vakfedildi.

Aynı belgeye düşülen notlara göre eser, 10 Şubat 1564’te reyhani hattıyla Ali Eş-Şehir bi Ebi’l-Hasan El-Useyli isimli hattat tarafından yazıldı. Ahmet Kurnaz, 455 yıllık Kur’ân-ı Kerîm’in restorasyon çalışmaları ile cilt restorasyonun yapım aşamalarını anlattı.

Restorasyon nasıl yapılıyor?

Kurnaz, Millî Saraylar İdaresi’nde 1988’den beri cilt, kâğıt ve restorasyon atölyesinin hem çalışanı hem de sorumlu personeli olarak çalıştığını dile getirerek, cilt sanatında hem geleneksel hem de modern teknikleri kullandığını, restorasyonunu yapacağı kitabın cildini kendisi seçtiğini, tıraşını ve boyasını da yine kendisinin yaptığını söyledi. Atölyeyi kurduğu günden bugüne, yaklaşık 2 bin eserin restorasyonunu yaptığını vurgulayan Kurnaz, şu bilgileri verdi:

“Hazine-i Hassa Arşivi’nin, Abdülmecit Efendi Kütüphanesi’nin, saray bünyesinde bulunan hatların, kutuların, deri ciltlerin, kılıç ve kaftanların restorasyonunu yaptım. 455 yıllık Kur’ân-ı Kerîm 6 ay önce hat seksiyonuna bağlı bir bölümden geldi. Bu eser üzerinde günlük 4-5 saat çalışıyorum, çünkü diğer işlerimle birlikte sürdürüyorum. Bir eser geldiğinde önce bunu yaparken ne tip malzemelere ihtiyacımız var, onun temini üzerinde çalışıyoruz. Sonra ise restorasyondan önceki resimlerini çekiyoruz. Malzemeler temin edilince nerede ne kullanacağımızı belirtmek için yapıyoruz bunu. Sonrasında bir rapor hazırlıyoruz. Elimizdeki önceki işler bitince de restorasyona alıyoruz. Bu Kur’ân-ı Kerîm’in cildi, keçi derisinden yapılmış, sıvama altın kullanılmış, elle tıraş edilmiş iki kapaktan oluşuyor. Arka kapak ve ön kapak birbirinden ayrı. Arka ve ön kapak sonradan üst üste binerek birleştirilmiş ve sırttan ayrılıyor. Geldiğinde şirazesi yoktu. Elle şirazesini ördük. Tüm bu işlemleri eski usûllere bağlı kalarak yaptık. Cilt restorasyonu bu anlamda bitti. Şimdi altın süsleme işlerinin tamamlamalarını yapıyorum.”

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