53 yıllık usta mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin tek kasket üreticisi Hüseyin Doğualp, 53 yıldır ekmeğini bu iş vesilesiyle kazanıyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede mesleğin son temsilcisi Hüseyin Doğualp'i iş yerinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Doğualp, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve sekiz köşeli Elazığ kasketi üreterek geçimini sağladığını belirterek, hazır giyimin çoğalmasıyla kasketçilik mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Mesleğe 1960'lı yıllarda çırak olarak başladığını, askerlik dönüşünde ise kendi iş yerini açtığını anlatan Doğualp, şöyle dedi: "O zamanlar günlük 5-10 şapka dikerdim. Şimdi kaskete rağbet olmadığı gibi bu işi devam ettirecek çırak da yok. Şu anda sipariş üzerine kasket dikiyorum. Biz bu işin son temsilcisiyiz. 100 bin nüfuslu ilçede tek şapka üreticisi ben kaldım. Eski bir kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Yaptığım kasketlerin hepsi el emeği. 4 farklı model kasket üretiyorum. Bizim yöremizde en çok tercih edilen Bursa şapkasıdır. İyi bir Bursakasketi 100 lira." Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da ziyarette kasketin üretim aşamalarını gördüğünü dile getirdi. Hüseyin Doğualp'in mesleğin ilçedeki son temsilcisi olduğunu aktaran Kanar, "Gönül isterdi ki bu meslek devam etsin. Artık her şey endüstriyel, fabrikaya döndü. El emeği göz nuru burada hem kasket üretiyor hem de sipariş üzerine yelek üretiyor. Kendisini tanıdığıma çok memnun oldum" diye konuştu.