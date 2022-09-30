55 ilde kitap okuma etkinliği

Uğur Okulları, gelenekselleşen Kitap Benim Etkinliği kapsamında 55 ilde kitap okuma organizasyonuna imza attı.

Uğur Okulları açıklamasına göre, öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma becerilerini geliştirme amacıyla 5 yıldır Kitap Benim projesi yürütülüyor. Proje kapsamında Türkiye’nin 55 ilinde yer alan 116 okulda eğitim gören öğrenciler her gün belirlenen ders saatinde 20 dakika serbest okuma saati düzenliyor. Yılda 1 kez ise proje okul dışına taşınıyor ve öğrenciler açık havada okuma etkinliği düzenliyor. Bu yıl 5’inci kez düzenlenen Kitap Benim Etkinliği kapsamında İstanbul’dan İzmir’e, Giresun’dan Van’a kadar ülkenin dört bir yanında öğrenim gören öğrenciler, sahillerde, parklarda, bahçelerde ve tarihi alanlarda kitap okudu. AA

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