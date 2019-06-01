6 asırlık hatıra

Edirne Eski Cami’de Hacı Bayram-ı Veli’nin vaaz verdiği kürsü 6 asırdır muhafaza ediliyor.

Edirne Eski Cami’de Hacı Bayram-ı Veli’nin vaaz verdiği ve kendisinden sonra kimsenin üzerine çıkmadığı bilinen kürsü, 6 asırdır muhafaza ediliyor. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Sultan II. Murad’ın dâveti üzerine Edirne’ye gelen Hacı Bayram-ı Veli’nin şehirde 6 ay vaaz verdiğini ve sohbetler yaptığını söyledi. Kürsülerin ulemanın halkla buluşma noktası olduğunu belirten Üzüm, Hacı Bayram-ı Veli’nin sohbet ve vaazlarının çok büyük etkileri olduğunu belirtti.

Fetih sembolü taşıyor

Eski Cami’nin aynı zamanda fetih sembolü taşıdığını belirten Üzüm, şunları söyledi:

“İstanbul’un fethi düşünceleri bu camilerde, kürsülerde büyümüş, oluşmuş ve daha sonra İstanbul’un fethi müyesser olmuştur. Bu bakımdan da Eski Cami çok önemli bir hatıra taşıyor. Hacı Bayram-ı Veli’nin 6 asır önce 6 ay kadar sohbet yaptığı bu kürsü bugün itibariyle geçmişle bugünü birleştiriyor, hatta Edirne ile Ankara’yı buluşturan bir değer olarak yaşıyor.”

II. Murad’dan gelen önemli bir miras

Hacı Bayram-ı Veli’nin Eski Cami’deki kürsüden toplumun inşası için mesajlar verdiğini dile getiren Üzüm, “Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri medeniyetin inşasında doğru, sahih bilgiyi toplumla buluşturmasının gayretini bu kürsüden göstermiştir. Eski Cami’deki kürsü II. Murad döneminden beri maddî ve manevî olarak günümüze gelen bir değerdir. 600 yıl kadar önceki sahih dinî bilginin toplumla buluşturulması konusunda önemli bir semboldür. Ona hürmeten, Hacı Bayram Veli’den sonra vaizler, hatip ve görevlilerin bu kürsüye çıkmadığı rivayet edilir. Bu gelenek günümüzde de devam ediyor. Kürsü saygıdan dolayı 6 asırdır yerinde duruyor” ifadesini kullandı.